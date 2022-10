Restaurante lança menu compartilhado aos fins de semana

Sob o comando de Ronny Peterson, o Aroma pensou em um menu que dá para dividir em saídas de família, festas e celebrações. Confira este e outros destaques

Pensando em quem gosta de comer dividindo o prato, o Aroma (CLS 407) está com uma novidade aos sábados e domingos. Sob o comando do talentoso Ronny Peterson, o restaurante pensou em um menu compartilhado para saídas de família, reunião de amigos e celebrações.

Foto: acervo pessoal

Nessa nova opção, que é servida entre 12h e 16h aos sábados e domingos, o visitante pode degustar a costelinha suína e a paleta de cordeiro, ambas assadas na brasa e que podem servir de duas a três pessoas. Ambas as pedidas vêm servidas com guarnições de arroz cremoso, farofa de banana da terra, salada de feijão verde e batata rústica. Vale o sabor (e o tempo)!

Foto: Divulgação

Rubaiyat

Um dos restaurantes mais tradicionais de cidade, o Rubaiyat Brasília, dono de uma das vistas mais bonitas do Lago Paranoá e com cardápio especializada em carnes de excelente qualidade, voltou com força total com a confecção de facas com os nomes dos clientes personalizados. Feitas em aço inox, elas oferecerem uma combinação perfeita entre resistência e durabilidade de corte. Todas as lâminas são endurecidas por um processo de tratamento térmico. As peças podem ser encomendadas no próprio restaurante e custam entre R$ 200 (faca pequena) e R$ 320 (faca grande). O produto chega até o dono em um estojo artesanal feito com madeira reflorestada.

Foto: Divulgação

Cacao Blend Brasilia

Café, bons chocolates e muito aroma? É, essa perfeição existe e está localizada na CLS 404, no Blend Cocao. Uma nova forma de fazer café harmonizado com trufas, lascas de chocolate e muito mais. Quer uma sugestão nossa? A lasca gold (foto) com pimenta e pecan: uma combinação perfeita para acompanhar com um espresso delicioso.

Foto: Divulgação

La Guapa (plantas)

Não teve jeito – e é impossível não acontecer, né? – mas o brasiliense se apaixonou de vez pela La Guapa: restaurante de empanadas argentinas da chef Paola Carosella e seu sócio Benny Goldenberg. Já que caiu no gosto do candango, que tal inovar? Pensando nisso, a dupla está trazendo às unidades da CLS 115 e do Iguatemi, o sabor Planteña (foto), a primeira plant based da La Guapa. Recheada de grão-de-bico, azeitonas, uva-passa, páprica doce e tempê, a nova opção vai ganhar o coração dos veganos.

Foto: Divulgação