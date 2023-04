Quando o talento transcende a gastronomia e vira arte

A doçura das irmãs Peixoto é algo inconfundível, e isso fica claro nas delícias que elas fazem no Nube Café

A doçura das irmãs Peixoto é algo inconfundível. E isso fica claro nas delícias que elas fazem no Nube Café que, merecidamente, ganhou o público brasiliense nos últimos anos e agora é uma das mais requisitadas quando o assunto é delicadeza, delícias e muito, muito talento. Unindo arte com gastronomia, o Nube Café também traz sabores maravilhosos de macarons. Tudo isso idealizado com muito carinho e zelo por Sofia e Joana Peixoto (foto), sócias do Nube Café, localizado na 910 Sul.

Foto: Divulgação

Quem procura por dias mais leves e doces, O Nube Café é a melhor indicação que a coluna tem. Além de dias mais gostosos, as datas comemorativas que podemos abusar do chocolate também ganham um adorno mais especial. Para presentear quem você ama ou um pequeno, o Coelho Recheado (500g) é pura delícia: em duas opções, ao leite com pedacinhos de amêndoas, recheado de Nutella e bolo de chocolate. E, também, a opção de chocolate branco, com recheio de puro doce de leite e pedacinhos de macarons. O Ovo Piñata (foto) também é outra obra de arte.

A opção é meia banda de chocolate meio amargo com macarons, recheado com mini macarons e suspiros. E ainda acompanha martelo para quebrar o ovo. Mas se você quer comer de colher, o clássico e querido Ovo Red Velvet (foto) é de arrancar suspiros: meia banda de chocolate branco, recheado pelo amado Red Velvet Nube Café com cream cheese e chocolate branco. Os pedidos podem ser feitos via WhatsApp: (61) 99885-8481 e com uma antecedência de até 48 horas (sujeito a disponibilidade).

Foto: Sunday Slices/Divulgação

A Páscoa mais doce e gostosa

Nunca tivemos tantos talentos da confeitaria produzindo tanto nessa Páscoa. Entre eles está o chef Gracco Magalhães com suas criações cheias de sabor, criatividade e autenticidade. Este ano, Gracco está com a agenda de encomendas aberta para uma Páscoa mais doce. Há muitos que produzem incrivelmente bem em Brasília, mas Gracco traz uma manipulação extraordinária com o pistache. O ovo 33% de chocolate ao leite finalizado com pistache.

Foto: Divulgação

Quanto mais inovador, melhor

Já pensou em pudim dentro do ovo de Páscoa? Essa é a proposta do Pudim do Kiko, que recria ovos clássicos com uma das sobremesas mais amadas pelos brasilienses: o pudim. “O ovo de Páscoa com recheio de pudim é uma sobremesa que combina o sabor clássico e irresistível do pudim com a apresentação criativa e festiva do ovo de Páscoa”, explica o Chef Kiko Avelar. Com as opções de 330g e 570g, há vários sabores: café, chocolate 70%, coco, Jack Daniels e doce de leite. Para quem quer adoçar a páscoa com essa opção, o Pudim do Kiko recebe encomendas até hoje e está localizado no Fashion Mall.

Foto: Divulgação

Um dia doce e especial

Quando o assunto é Páscoa, nem tudo é sobre chocolates. Muito antes das sobremesa, há as delícias das entradas e pratos principais de Páscoa. Para ajudar nisso, o Brasília Shopping convidou o chef Edu Guedes (foto) para uma aula show no último sábado. De forma super didática, Edu ensinou canapés, um risoto de bacalhau e uma sobremesa de três chocolates. A aula fez parte da programação do evento Brasília Doce, que recebeu mais de 25 expositores da área de confeitaria brasiliense.

Foto: Telmo Ximenes/Divulgação