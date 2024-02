Paladares em ebulição

Personalidades que movimentam o cenário gastronômico brasiliense, Restaurant Week 2024, proposta futurista para dates e muito mais.

Há menos de um ano na capital, as operações do grupo Alife Nino conquistaram o seu espaço. O Nino Cucina, desde que aportou em Brasília, não teve trégua dos brasilienses: sempre cheio. Depois que o Boteco Boa Praça (também do grupo) chegou, o entusiasmo é o mesmo. O bar deu uma excelente movimentada na quadra 201 Sul (que já era mega badalada). Surgido no final de 2021, o grupo Alife Nino é resultado da fusão de operações de bares e restaurantes que estão na estrada desde 2010. Alessandro Ávila (foto ), CEO do grupo, é responsável por essas grandes marcas que têm conquistado o Brasil. Presentes em 15 cidades brasileiras, com 41 estabelecimentos, o esforço deste grupo tem feito a diferença no cenário da nossa capital e com certeza vale a sua visita.

Tour Restaurant Week 2024

Falando em movimentar a capital, o quadradinho recebe até o dia 24 março a primeira edição do Restaurant Week 2024, que contempla 153 restaurantes participantes. Como

de praxe, a Coluna À Mesa visita um por semana para avaliar e aprovar os menus do festival. Entre os avaliados pela coluna, está o Vasto do Brasília Shopping (Setor Comercial Norte). No menu de almoço da casa, optamos pela surpreendente entradinha de Ceviche de Salmão com Avocado (foto ) que foi seguida por um saboroso Polpetone acompanhado por uma massa fresca. Para finalizar, escolhemos a famosa cocada do Vasto. Neste vantajoso – se comparado com os demais da cidade – menu, as opções de cada etapa são diversas: mais de duas por categoria. Para o almoço, o valor por pessoa é de R$ 89,90. Aos jantares, o valor do menu week do Vasto sai por R$ 109,90.

De volta ao futuro

Quer surpreender o crush? Então essa dica é para você! Localizado na Asa Norte (702/3), o Get’n Go Burger é uma hamburgueria temática e super descolada com diversos arcades e fliperamas. Perfeito para quem ama sair para comer e se divertir. Entre os destaques da casa, além da decoração futurista, estão os smashes (foto) e as limonadas suíças com vários sabores refrescantes.

Um toque oriental no Bosque Park Norte

O complexo gastronômico O Bosque Park Norte, localizado no final da Asa Norte, acaba de ganhar uma incrível adição ao seu plantel de restaurantes. O acréscimo em questão é o Hai Sushi, do grupo Takematsu, que traz um cardápio de sushis e sashimis frescos, saborosos e exclusivos. Responsável pela operação, Nowa Takematsu também tem levado suas criações para outras regiões administrativas, com o Donburi. “Nossa ideia foi levar para o Bosque os nossos carros chefes, tanto de comidas quentes como de sushis e sashimis. Tudo com a tradição da culinária japonesa e a qualidade dos ingredientes”, afirma Nowan. Entre os destaques da casa estão os pratos quentes Katsu Karedon (Lombo de porco empanado na farinha panko, curry com batata, cenoura e cebola porção pequena (R$ 40,90) e porção média (R4 50,90), Yakissoba don Nikkei, porção pequena (R$35,90) e porção média (R$ 47,90) o Gyosa 6 unidades suíno ou vegetariano (R$ 27,90). Entre os sushis Nowan destaca o Brasil Maru, com 48 peças (R$ 189,90) e o Nikkei Poke, salmão em cubos, crispy de batata doce, cenoura, broto de alfafa, manga e molho da casa com base de arroz japonês temperado.

Refresque-se nos últimos dias de verão

Uma das marcas mais empenhadas em cookies está com novidades. A deliciosa American Cookies está recheando o seu cardápio para acompanhar os dias (pouco raros em Brasília) de sol. As adições de verão são da linha Flurry: American Flurry de Caramelo Salgado – feito com sorvete de baunilha, cookie de brownie em pedaços, caramelo belga e flor de sal – e o American Flurry Red Velvet (foto ) – feito com sorvete de baunilha, cookie red velvet em pedaços, leite em pó e calda de frutas vermelhas. Outra novidade é o American Shake Açaí (a partir de R$ 15,00 – 300ml / R$18,00 – 400ml) que promete refrescar os brasilienses. “A gente quer que o cookie ganhe a relevância de paixão nacional, então se o brasileiro gosta de comer mais sorvete e açaí no verão, vamos oferecer versões cremosas e com pedaços ou toppings de cookies”, explica a sócia e fundadora da marca, Francielle Faria, junto com o outro sócio fundador, Rafael Macedo.