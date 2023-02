Nespresso e Pierre Hermé reformulam experiência para quem ama café

Marca presenteou a coluna com algumas cápsulas especiais do grande chef francês

Um toque francês no café

Famoso em Paris por seus macarons icônicos, saborosos e inesquecíveis, a parceria entre o chocolatier Pierre Hermé e a Nespresso tem reformulado a experiência de quem ama café. Por sermos consumidores assíduos da marca, a Nespresso nos presenteou com algumas cápsulas especiais do grande chef.

Foto: Divulgação

Café com…?

As cápsulas presenteadas pela Nespresso para a coluna À Mesa foram a Infiniment Gourmand Saveur Noisette (foto), feita com grãos arábica sul-americanos com um doce toque de avelã, e a Infiniment Fruité Saveur Framboise, uma experiência avassaladora que combina aroma de cereais com o frescor da framboesa. Apesar destas novas opções serem muito curiosas, elas funcionam ainda mais se harmonizadas com sobremesas. A com toque de avelã casa perfeitamente com um macaron de pistache. A segunda cápsula que provamos faz par com um brownie de chocolate meio amargo.

Foto: Divulgação

Restaurant Week: ainda há espaços para surpresa

Com o passar dos anos, o Restaurant Week levou muitas pessoas para os restaurantes da capital, mas muitos pecavam nas apresentações, principalmente nas sobremesas. Porém, esse ano de 2023 tem sido diferente. Dando continuidade na pesquisa da coluna de experimentar um menu week por semana, ao visitar o Vert, o brownie proteico servido com sorvete (foto) foi uma surpresa imensa. Além disso, as demais opções – sendo servidas no almoço e jantar – também não deixam a desejar, principalmente o filé de frango em cubos acompanhado de brócolis cozidos, purê de abóbora e farofa de castanha de caju e amêndoas. Para quem quer desfrutar do evento e ainda seguir em planejamentos alimentares mais saudáveis, o Vert Café dá um show. No almoço, o menu custa R$ 68,90. Nos jantares, R$ 78,90.

Foto: Divulgação

Uma novidade nova-iorquina em Brasília

Famoso no momento de cafés, brunches e refeições dos hábitos nova-iorquinos, o Suprême (foto), mistura de croissant com donut, é uma verdadeira febre nas cafeterias americanas. Agora, você pode provar sem precisar ir tão longe. A Casa Almería, localizada na comercial da 104 sul, está servindo essa oitava maravilha. Os sabores são pistache e avelã, com massa circular, macia, crocante e com muito recheio. As unidades estão disponíveis diariamente, mas são limitadas.

Foto: Divulgação

Piselli abre portas para mais um evento de sucesso

A famosa sala JK, localizada no interior do querido Piselli Brasília (Iguatemi Shopping), se prepara para receber a Confraria JK para uma noite de vinhos (foto) que são produzidos no Distrito Federal e no entorno. E, obviamente, um menu harmonizado foi pensado pelo talentoso Juscelino Pereira. No começo da minha carreira, me interessei por vinhos e sua harmonização com a comida e, logo, decidi me especializar. A paixão continuou e, hoje, posso reunir clientes e amigos e desfrutar da confraria em torno do tema. Além disso, desde que abri o Piselli em Brasília, pude conhecer e me relacionar com produtores locais. Descobri a riqueza que cerca o Distrito Federal e trouxe para o restaurante um pouco deste tesouro “, conta o restaurateur.

Foto: Micah Abe/Divulgação