Mais de 130 casas de Brasília aderem ao Restaurant Week

Segunda edição de 2023 do festival bate recorde na capital federal. Coluna traz ainda uma novidade relacionada a Harry Potter, uma doceria literalmente prazerosa e a nova unidade do LifeBox

Em constante crescimento

É inegável o quanto o Restaurant Week tem servido como um grande festival para os brasilenses. A cada edição, os moradores conhecem cada vez mais as casas da capital. Em sua segunda edição deste ano, o número de restaurantes participantes bateu recorde: mais de 130 aderiram ao festival. “Estamos muito felizes com esta edição. Será a maior da história da Restaurant Week em Brasília. E, claro, para celebrarmos esse marco preparamos várias novidades, como a semana exclusiva, além das ações com as marcas patrocinadoras durante esses 37 dias de festival. Sem falar nos menus nos quais os chefs mergulharam de cabeça no tema e criaram pratos exclusivos e marcantes, com entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 49,90”, revela Fernando Reis, idealizador do festival. Entre as casas participantes, está o hit da Casa Baco do Mané Mercado, sob o comando do talentoso chef Gil Guimarães (foto). Além de um dos restaurantes de Gil, outros grandes nomes aparecem na lista: Casa Almeria, Dudu Bar, Verona Ristorante, SS Gastrobar, DOC Cucina, dentre outros.

Foto: Divulgação

Falando em Restaurant Week…

Como de costume, a coluna À Mesa sempre escolhe dois restaurantes por semana para avaliar a qualidade dos restaurantes participantes do Restaurant Week. Nesta semana de estreia, provamos o menu de almoço do Solo Ristaurante, localizado na 402 Sul. Por R$ 79,90, o menu é composto por três etapas. De entrada, uma surpresa imensa: polenta assada sobre cama de molho sugo com fonduta de queijo e finalizada com cebola baby agridoce. De prato principal, provamos o Fettuccine artesanal ao molho pesto rústico, acompanhado de tomate braseado temperado com azeite e flor de sal finalizado com stracciatella. E para finalizar, como cereja de bolo (literalmente), a clássica Panna Cotta com compota de frutas vermelhas com creme de chantilly de creme de leite fresco (foto). O local também está com a opção de jantar, por R$ 109.

Foto: Divulgação

Para os fãs do maior bruxinho do mundo

Harry Potter é, de fato, uma obra atemporal. Após 22 anos do lançamento, a franquia ainda faz muito sucesso. Por isso, aos fãs dessa marca que atravessa décadas, Brasília acaba de receber o Beco Mágico: um restaurante cheio de delícias mágicas e especiais, assim como a série de filmes da J.K Rowling. E não é só a comida que é especial, não. O espaço, localizado na 413 Sul, tem uma decoração toda inspirada nos filmes. É lindo, imersivo, uma delícia! De doces até hambúrgueres, o local serve deliciosas opções. Destaque para o Pomo de Ouro: hambúrguer com preparo especial com duas suculentas carnes angus de 180 gramas (foto).

Foto: Divulgação

Quando comer é um prazer

Desfrutar de uma experiência prazerosa é algo incrível, né?! Para muitos, a gastronomia também atinge níveis estratosféricos de prazer. Levando esse conceito ao pé da letra, Águas Claras acaba de receber uma confeitaria “diferenciada”, em que o prazer pela comida é indescritível (literalmente). Localizada no edifício Le Quartier em Águas Claras, a La Tentación tem causado frisson nas redes sociais pelos doces mega deliciosos, mas com formatos sugestivos. São waffles feitos de uma maneira prazerosa e curiosa (foto).

Foto: Divulgação

Uma grande novidade no Lago

A querida hamburgueria de Goiânia acaba de ganhar uma nova casa em Brasília. Depois da sua inauguração estrondosa em Águas Claras, o LifeBox inaugurou, recentemente, uma nova unidade na Orla JK, com vista para o Lago Sul. Para quem ainda não conhece, o restaurante tem um amplo cardápio com brunches, lanches, hambúrgueres e pratos especiais. Para quem quer conhecer opções fora da curva, uma boa indicação é o sanduíche Gordon (foto): pão australiano, hambúrguer 170 gramas, molho garlic, blend de queijo gorgonzola e uma redução de Coca-Cola com mel e whisky.

Foto: Divulgação