Grupos Alife Nino e Irajá se unem

Mais recheio na massa!

Pedro de Artagão. Crédito: reprodução do Instagram

Boteco Boa Praça, Nino Cucina, dentre outros sucessos Brasil afora, o Grupo Alife Nino acaba de deixar a massa ainda mais recheada. O Grupo Irajá e as marcas criadas pelo talentoso chef Pedro de Artagão (foto) integrarão o Grupo Alife Nino. Com as adições, a Alife Nino passa a ter um portfólio com 17 marcas, sendo 7 bares (Tatu Bola, Boteco Boa Praça, Tatuzinho, Eu Tu Eles, Rainha, Princesa e Toca do Tatu) e 10 de restaurantes (Nino Cucina, Da Marino, Giulietta carni all’italiana, Ninetto, Forno da Pino, Peppino, Aquiles, Irajá Redux, Bastarda e Fame Osteria), somando 60 operações pelo país, e com um ousado plano de expansão que totalizará 87 estabelecimentos até o final de 2024. “Quando me aproximei da gastronomia de boteco, meu objetivo era mostrar a minha comida para todos, queria oferecer pratos saborosos, produzidos a partir de ingredientes simples, mas muito bem executados. Essa fusão traz uma centena de possibilidades, é um casamento que, literalmente, une a fome à vontade de comer. O Grupo Irajá agrega a essa integração a nossa habilidade de criação gastronômica e renovação de produtos, essa capacidade de colocar bossa na comida. Do outro lado, temos esse gigante que é a Alife Nino, com o poder de expansão, crescimento sustentável e acelerado que a gente vem acompanhando e admirando por todo o Brasil”, comenta Pedro de Artagão, head de Gastronomia dos bares do Grupo Alife Nino e do Irajá Redux.





Vinho de qualidade no coração da capital federal

Vinhedo Lacustre. Crédito: reprodução do Instagram.

Pouco se sabe, mas Brasília está com um mercado de vinhedos cada vez mais pujante. Além de muitos que se espalham no entorno do DF, alguns residem no coração da capital. Como, por exemplo, o Vinhedo Lacustre, localizado no Lago Norte, sob o comando de Marcos Ritter. Com cerca de dois mil hectares, esse espaço incrível do Marcos recebe 40 visitantes a cada fim de semana para conhecer o lugar e tomar um bom vinho. Inclusive, o vinhedo oferece diferentes formatos para curtir o passeio: o Sunset Lacustre, para aproveitar o pôr do sol com uma taça de espumante; Piquenique Lacustre, uma opção para eventos, na qual a casa disponibiliza uma cesta com bebidas e alimentos; Degustação Sommelier, com as sugestões da casa para quem busca uma experiência completa; Degustação com Enólogo, para aqueles que buscam conhecimento além de apreciar um bom vinho. O vinhedo também tem o Happy Hour Lacustre todas as quartas, quintas e sextas, um momento de Sangria Free.





Bar e Brechó?

Barito Bar. Crédito: reprodução do Instagram

Isso mesmo que você leu. O Barito Bar – localizado na 714 Norte – trouxe uma proposta diferenciada: um bar… e brechó. Enquanto desfruta de bons drinks e aproveita um som bacana, você pode apreciar (e comprar) a curadoria de roupas que o espaço montou. Mas se prefere comes e bebes, o Barito Bar é ímpar. Um exemplo disso é o Shimejito (foto): shimeji ao shoyu e tamarindo, pasta de amendoim com grão-de-bico, pesto e crispy de alho-poró. Esse local diferenciado funciona de quarta a sábado, das 18h às 23h.





Retetê goiano daquele jeitim

Retetê. Crédito: Vualá/ Divulgação.

Falta pouco para nossa capital assoprar velinhas. E enquanto isso não acontece, a cidade segue ganhando grandes presentes. Entre eles, o famoso “esquenta” goiano Retetê. Nomeado de Retetê PopUp, o espaço fica no Mané Garrincha (no espaço habitual da CasaCor) e promete ser um local bem badalado nos próximos meses. Para quem não o conhece, ele traz um menu de bebidas (foto) e mantém o formato do bar de Goiânia.





Para a galera fitnes

Crédito: reprodução do Instagram

Localizado no coração do Grand Mercure, o Capim Dourado se prepara para uma grande noite. Nesta quinta-feira (18), o restaurante realizará um jantar harmonizado a quatro mãos. Por R$249,90, você pode provar o menu preparado pelos chefs Nilson Favacho e César Santos (foto), composto por três etapas: entradas, pratos principais e sobremesas. Para começar, eles sugerem um tartar de carne de sol e um delicioso antepasto de figo. Entre os pratos principais, está o camarão ao molho de maracujá ou o filé de filhote grelhado ao pesto. E para finalizar, um pudim com canjica, queijadinha e sorvete de milho.