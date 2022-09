Depois de dois anos de hiato pelo cenário pandêmico, a Festa Surreal volta a ser realizada no próximo fim de semana

Depois de dois anos de hiato pelo cenário pandêmico que enfrentamos, uma das festas mais queridas de Brasília está voltando no próximo sábado (24): a ‘Festa Surreal’. Nominada de ‘Surreal 2022 – O Novo Ciclo’, a badalação já conta com nomes incrivelmente surreais para cuidar dos menus da festa. Entre eles, o talentoso Júnior Marinho (foto), finalista do reality Mestre do Sabor e chef responsável pelo Restaurante Juá e Mafuá Burger, ambos localizados em Goiânia.

Foto: Pedro Saêta

…surreal

O chef vai emprestar todo o seu talento para um open food da festa por 12 horas. Para homenagear os quatro cantos do país, Júnior vai apostar em um menu maravilhoso que inclui maionese de pequi, arroz do cerrado e muito mais. Conhecido por suas belezas no Juá – como o camarão de arroz de hauçá (foto) – o chef pretende conquistar o coração dos baladeiros brasilenses que passarem pela ‘Festa Surreal’. O sucesso é garantido.

Foto: Pedro Saêta

Churrasco é bom e a gente ama!

Entre os dias 24 e 25, o Taguatinga Shopping vai inaugurar um evento para quem ama churrasco(foto): o Churrascada TGS. Acontecendo no estacionamento E2, o evento contará com tendas gastronômicas com o melhor do cardápio de chefs renomados da cidade e palco para shows. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, e o evento é aberto para toda a família. “O churrasco é uma comida que está no DNA do brasileiro. Seja no almoço de domingo ou em uma reunião de amigos, é sempre sinônimo de celebração e alegria. Esperamos proporcionar momentos únicos e de muita diversão aos nossos visitantes”, afirma Maíra Garcia, gerente de marketing do Taguatinga Shopping.

Foto: Divulgação

Novo espaço saudável

O que era bom ficou ainda melhor! O delicioso restaurante Sete Raízes ganhou um novo espaço dentro do Venâncio Shopping. Agora, o restaurante está na praça de alimentação do estabelecimento. Com um menu que contempla desde pratos principais até lanches da tarde, quem escolhe viver de forma saudável precisa conhecer esse espaço!

Foto: Divulgação

Para o Italianissimo, amanhã é Dia da Pizza!

O sabor feito pelo chef Marcello Lopes é tão surreal que tudo que acontece no Italianissimo é paralelo à nossa realidade. Por isso, foi decretado que toda terça-feira será o Dia da Pizza no estabelecimento. Além de você poder desfrutar de mais de 15 sabores excepcionais de pizza, na compra de uma pizza grande, você ganha uma pequena de banana como cortesia. “O nosso menu traz uma variedade de receitas que o público ama, desde opções tradicionais, com o toque da casa, até pizza eleitas as melhores do mundo. Essa é uma boa oportunidade para o público brasiliense se reunir em volta da mesa e provar cada pedacinho dos sabores que preparamos”, enfatiza o chef Marcello Lopes. Para quem ainda não conhece, destaque para a pizza Italianissimo (foto): molho napolitano, mozzarella, frango em cubos, espinafre, queijo brie, e molho de avocado com limão siciliano.

Foto: Divulgação