Diretamente da Itália

Com exclusividade, a coluna À Mesa foi convidada para conhecer o menu especial feito à quatro mãos no Piselli, na última terça-feira. Na ocasião, conhecemos o premiado chef italiano Luca Bidinost (foto), que adotou a filosofia 360º, um modelo em que o foco é a matéria-prima com economia circular. Além de surpreender a todos com seu talento na cozinha, Luca, na Itália, está à frente da Osteria Turlonia e também conduz cursos de formação profissional e foca em sustentabilidade.

Foto: Divulgação

Festival de trufas

Falando em Piselli, a casa está se preparando para um grande festival de trufas. A partir do dia 10 de novembro, o estabelecimento vai ter um menu de quatro etapas em que o protagonista é a iguaria querida, a trufa branca ou “tartufo bianco”. Comandado por Juscelino Pereira, o festival servirá um menu completo com entrada, primeiro prato, segundo prato e sobremesa. Em cada etapa, o tubérculo mostra suas qualidades e seus aromas. A experiência completa sai por R$ 1.690 por pessoa, mas o menu também pode ser servido separadamente. A temporada das trufas é limitada, e recomenda-se fazer reserva no WhatsApp (61) 99913-7191.

Foto: Tadeu Brunelli/Divulgação

Natal das delícias

O chef brasiliense Gracco Magalhães já está a todo o vapor com os preparativos de suas delícias natalinas. Além dos tradicionais chocolates e panetones, Gracco está preparando novidades. Um dos destaques deste ano serão os panetones de fermentação natural, com pistache, tâmaras e noz pecã. “Também teremos a nossa tradicional chocolateria natalina com bonecos de neve, soldados de chumbo e gingerbread. Além de saborosos encherão os olhos”, promete.

Foto: Divulgação

B de Burger!

Aos amantes de hambúrguer, a capital brasileira se prepara para mais um Burger Fest, o maior roteiro gastronômico de hambúrguer do mundo. Em sua 17ª edição do evento, reúne cerca de 500 endereços de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Bahia e Ceará. No DF, são mais de 30 opções de hamburgerias, entre elas, Inforno Burger (foto), Hum!Burger, Páprica Burger, Spot, T.T Burger, dentre outros grandes nomes. De hoje até o dia 30 de novembro, você está convidado para esse roteiro incrível pela capital.

Foto: Charles Damasceno/Divulgação

Uma cantina italiana exclusiva

O Brasília Shopping (Setor Comercial Norte) já está realizando os preparos para receber uma nova casa gastronômica. Nonno Ca… é o novo restaurante com pegada de cantina italiana que deve aterrissar na praça de alimentação do mall em janeiro de 2023. Do mesmo grupo que trouxe inovação francesa com o Marie Cousine na capital, esse novo empreendimento gastronômico vai ser um sucesso inquestionável e trará ainda mais sofisticação ao Brasília Shopping.