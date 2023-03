DF é repleto de talentos femininos

Por trás da marca Dom Casero, por exemplo, há um exemplo de resiliência e persistência

Quando um sonho vale muito…

Poucos sabem, mas o Distrito Federal é repleto de talentos femininos. E eles surgem assim: com sonhos graciosos e repletos de resiliência e persistência. Essas palavras, inclusive, são as que pincelam e permeiam a história de Tatiane Freitas, o nome por trás da marca Dom Casero. Um empreendimento cheio de afeto, zelo e amor por docinhos e produtos que resgatam o melhor das nossas lembranças.

“A minha relação com o mundo do trabalho começou muito cedo. Aos 12 anos, já estava inserida no universo das vendas, uma das escolas de vida mais importantes. Vendia produtos de beleza e cuidados femininos para ajudar em casa”, destaca Tati.

Foto: Divulgação

…e se torna realidade

Seus sonhos ganharam formatos realísticos após aprender muito em uma multinacional, na área de atendimento. “A minha missão empreendedora começou, efetivamente, quando conheci meu esposo e juntos iniciamos um novo capítulo de nossa história afetiva e profissional. Mudamos para o DF após dois dias de casamento e começamos a vender os biscoitos produzidos pela fábrica da família, situada em Recife”, acrescenta. “A Dom Casero é uma empresa que busca proporcionar uma experiência de excelência em tudo o que faz, com todo o nosso cuidado e carinho traduzido em na produção de doces que remetem a bons momentos da infância”, finaliza. Toda coleção da Dom Casero vem assim: com carinho, afeto, muito, mas muito sabor e amor aos detalhes. Focando na experiência de quem compra, a Páscoa não poderia ser diferente. Marca localizada em diversos pontos, incluindo o Brasília Shopping, a Páscoa Encantada do Dom Casero tem desde lindas porcelanas recheadas por doces especiais (foto) até ovos, tabletes e presentes inigualáveis de Páscoa.

Foto: Divulgação

Outros sonhos que ganharam vida

Depois de alguns anos trabalhando com e-commerce e dando muita felicidade aos seus clientes. A confeiteira Rayna Andrade (foto) finalmente vai abrir um empreendimento físico. No próximo sábado, o Rayna Doces vai inaugurar oficialmente na Vila Planalto no próximo sábado, a partir das 14h. Para adoçar – ainda mais – a vida de quem visitar, Rayna vai servir seus lindos doces harmonizados com um espumante.

Foto: Divulgação

Toque italiano no Setor de Clubes Sul

As novidades gastronômicas estão cada vez mais tomando conta da capital federal. São as mais variadas opções disponíveis para os brasilienses e para todos os gostos e bolsos. A última novidade do nosso quadradinho é o restaurante Famiglia Pastrini, que abriu há pouco mais de dois meses no complexo onde funciona o restaurante Steak Bull, no Setor de Clubes Sul. A casa especializada em rodízios de massas, pizzas e risotos, também conta no cardápio com hambúrguer e sushi. São mais de trinta sabores de pizza. A casa tem como chef Antônio Frazão, responsável pelas delícias servidas. O restaurante foi idealizado pelo empresário Roberto Oliveira e tem como diretor o executivo Paulo Godoi. Funciona de terça a domingo com o valor do rodízio a partir de R$68.

Foto: Divulgação

Um chocolate de outro mundo

Não, não é outro mundo, mas a sensação é exatamente essa: de dissociação completa na primeira mordida. Não é de outro mundo, mas também não é de Brasília. Estamos falando da Mica Crafted Chocolates, uma marca que, além de ser fora do DF, é fora da caixinha. Entre as criações do chef Ferran Adrià, estão os inusitados ovos de batata chips, ovos com degradê em arco-íris e por aí vai. Sob o comando da empresária Michelle Kallas, aos brasilienses visitantes de São Paulo (devido ao festival Lollapalooza), Mica entrou na lista de chocolates favoritos da coluna. A marca está localizada em Pinheiros (Artur de Azevedo, 1199) e funciona de segunda a sábado, das 9h às 18h. Domingo, das 12h às 18h. Se os ovos não valem o paladar e a visita, todas as outras surpresas da Mica vão te surpreender!

Foto: Juliana Frug/Divulgação