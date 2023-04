Confeiteiro cria bolo especial em homenagem a Brasília

Douglas criou bolos especiais para celebrar a data de nascimento de Brasília, transcendendo a gastronomia e a confeitaria de forma sublime

Quando sair do comodismo…

O sucesso surge quando menos esperamos. Quando nos desafiamos e nos forçamos a sair da zona de conforto, o crescimento é certo. É o caso e Douglas Marchione (foto), desenhista industrial que começou sua jornada em Campinas-SP há mais de 15 anos. Mesmo com tanto sucesso na área, em 2010, o hoje confeiteiro largou tudo e embarcou na empreitada de estudar Gastronomia. Três anos depois, Douglas se apaixonou em Confeitaria Artística e decidiu fazer um curso no exterior. “Bolos que, no início, nem sempre saíam tão bonitos quanto eu, perfeccionista que sou, gostaria. Mas com dedicação, insistência e amor a essa arte, os resultados foram positivos. E com as encomendas aumentando, comecei a sentir a necessidade de ter um local de trabalho. Assim tive a certeza que precisava abrir um ateliê de bolos, já que eles até então eram feitos em meu próprio apartamento”, conta.

Foto: Divulgação

…traz muito sucesso

Recentemente, no 63º aniversário da nossa capital, o chef, que já tinha conquistado o coração do brasilienses desde 2013 com o ateliê físico, cravou uma marca de vez no público candango: Douglas criou bolos especiais para celebrar a data de nascimento de Brasília, transcendendo a gastronomia e a confeitaria de forma sublime e transformando seus bolos (foto) em verdadeiras obras de arte. O aniversário foi da capital, mas com Douglas no circuito de confeitaria brasiliense, quem ganhou o presente foi a gente.

Foto: Divulgação

Além dos cortes especiais

Para quem pensa que a churrascaria Steak Bull em Brasília, localizada no Setor de Clubes Sul, só oferece cortes nobres de carnes em seu rodízio, está redondamente enganado. A casa, comandada pelo chef Geraldo Cordeiro, também tem disponível uma variedade de pratos com frutos do mar, como o Camarão alho e óleo (foto), bastante saboroso. O prato é um dos mais requisitadas na casa, que oferece variados valores nos rodízios de segunda a domingo no almoço e também no jantar.

Foto: Divulgação

Sushi visto de outra forma

Depois de conquistarem os baianos com suas criações surreais com sushis, os cozinheiros Daniel Alegre e João Paulo desembarcaram na capital brasileira, em Águas Claras, no Plaza Mall para conquistar nossos corações. Ambos autodidatas na culinária oriental, seus combos a la carte e sem complicação (foto) se destacam das propostas encontradas em muitos restaurantes de Brasília. Daniel e João trazem o frescor e o tropicalismo baianos para seus pratos, combinando doce de abacaxi com Hot Rolls. É de dar água na boca!

Foto: Leonardo Resende

Vamos celebrar o Dia do Churrasco?

Sabia que hoje, 24 de abril, celebra-se o Dia do Churrasco? Isso mesmo. A coluna À Mesa não resiste a um bom churrasco e indica três casas para comemorar tal data:

Na EPTG, a sensacional Buffalo Bio, com preço a partir de R$ 84,90 por pessoa (valor sujeito a alteração), traz vários cortes especiais, como ancho, cordeiro, entre outros.

A churrascaria Fogo de Chão também é a mais referenciada quando se fala de qualidade, bons cortes e atendimento. Localizada no Setor Hoteleiro Sul, a churrascaria está no topo das mais amadas pela coluna e pelos brasilienses.

Outra indicação da coluna é a Steak Bull (Setor de Clubes Esportivos Sul), que conta com os melhores cortes e o melhor buffet para acompanhamento de churrasco.

E aí, vamos fazer um tour?

Foto: Divulgação