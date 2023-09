Chef Clara Gaehwiler coloca Pirenópolis no cenário gastronômico nacional

Filha do mestre queijeiro Stephan Gaehwiler, a chef honrou o legado do pai sendo premiada no concurso Melhor Fondue do Brasil, na residência do cônsul-geral da Suíça em São Paulo

Pirenópolis-GO tem crescido cada vez mais. Não apenas nas opções de hotéis, boutiques ou casas incrivelmente decoradas para temporadas, mas também na gastronomia. Clara Gaehwiler (foto) é um destes talentos que fazem Piri entrar no mapa gastronômico do cerrado brasileiro. Filha do mestre queijeiro Stephan Gaehwiler, a chef honrou o legado do pai sendo premiada no concurso Melhor Fondue do Brasil, na residência do cônsul-geral da Suíça em São Paulo. “Fondue é algo tradicional na minha família. Eu aprimorei a receita com o meu pai, que foi fazendo uma ficha técnica. Fizemos uma receita clássica, mas muito bem executada: a forma mais clássica, com queijos produzidos pelo meu pai e pelo queijo Gruyère DOP”.

Formada em medicina veterinária e gastronomia, Clara tem suas influências desde pequena. Atualmente, a gastróloga mora em Pirenópolis, onde fundou o ‘Ursus – Steak, Burger & Cheese’, local especializado em queijos e hambúrgueres.

Além disso, Clara também reúne produtos locais e queijos especiais com a Casa do Suíço Empório. No local, são comercializados queijos suíços produzidos no Goiás e em outras regiões do cerrado (coqueiral, bottega agrícola e Pireneus), chocolates, dentre outros produtos regionais e suíços (foto). Além dessas duas casas, a talentosa chef também é responsável tecnicamente pela Queijaria Alpina. A expectativa de servir o fondue vencedor é a partir de dezembro, depois que ela voltar do Mundial do Melhor Fondue. Será a primeira vez que o Brasil vai participar. Incrível, não é?

Vai curtir um happy hour na casa de amigos ou está preparando um comes e bebes caprichado? Pensando nisso, o empresário Mac Marques, inaugurou a Swiss no Brasília Shopping, uma loja especializada nos melhores antepastos, queijos e delícias para comer harmonizando com um bom vinho. As opções para levar para casa são muitas: desde chocolates belgas, suíços e tradicionais até queijos premium da Vermont (foto), presuntos especiais da Haciendas Reserva, molhos especiais da Berna, dentre outros. Além disso, o local também serve lanches, cafés especiais e sobremesas incríveis.

Churrasco, cerveja gelada e música boa trazem um spoiler do que será a primeira edição da Churrascada PGT, que acontece de 06 a 08 de outubro, a partir das 11h, no Parque de Exposições da Granja do Torto. Serão 72 horas de churrasco com carnes nobres do Empório Boechat. O evento promete entreter toda a família em uma experiência bem completa com pratos a partir de R$ 30 e contará ainda com atrações musicais como Ícaro & Gilmar, Bloco Eduardo e Mônica, Doze por Oito, entre outros. Os ingressos antecipados já estão à venda no perfil do evento no Instagram e custam R$ 50 (meia entrada com 1kg de alimento não perecível). Parte do valor arrecadado será destinado a diversas instituições do DF que trabalham no combate à violência contra a mulher.

Cansou de restaurantes italianos e franceses? Que tal uma culinária grega? Essa é a proposta do Zante Taverna Grega, localizado na 210 Sul. Desde churrasco à grega até pratos tipicamente da Grécia, o restaurante tem se tornado ponto de referência nesta cozinha milenar. Para conhecer um pouco de tudo, a coluna À Mesa recomenda o Combo Zante (foto), perfeito para dividir e conhecer o que a casa tem a oferecer.

