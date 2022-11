Casa Almería inaugura nova casa

Mão…

Depois de ganhar o gosto brasiliense com as guarnições, pratos e doces surrealmente deliciosos no Almería (Setor de Clubes Esportivo Sul), o estabelecimento está com uma ótima novidade: a nova Casa Almería, espaço gastronômico localizado na 104 Sul. A operação está sob o comando da mesma equipe de sucesso do Almería, Guto Jabour, Bianca Gregório, Luiza Jabour (foto) e Thiago Lyra.

Foto: Divulgação

…na massa

Diferente do estabelecimento do SCES, a Casa Almería está com um novo conceito e uma nova proposta: uma padaria, empório, confeitaria, rotisseria e restaurante. As criações da nova casa estão por conta da chef Moema Machado – considerada uma das melhores padeiras do Brasil – e combinam a utilização de ingredientes regionais e majoritariamente orgânicos.

Foto: Maria Ferraz

Pedacinhos de Natal

Depois de surpreender (mais uma vez) na Páscoa, o Nube Café, uma das melhores marcas de macarons de Brasília, traz mais beleza, talento e sabor para este Natal. Como é conhecido, o Nube realiza kits lindíssimos para as ocasiões. Neste ano, um dos destaques do cardápio especial de Natal é a Caixa Natal (foto). Por R$ 195, você pode presentear quem ama com esse kit que inclui uma vela aromática, três bolas de acrílico com macarons Big desenhados, um pacote de biscoitos de cacau e uma árvore de Natal feita de macaron. O estabelecimento está aceitando encomendas – somente pelo WhatsApp (61 99885-8481) até o dia 21 de dezembro e com uma antecedência mínima de 48 horas, sujeito a disponibilidade na agenda.

Foto: Divulgação

Onde fazer happy hour

O centro comercial Gilberto Salomão acaba de ganhar um novo empreendimento de muito sabor. Nomeado de Steak Bull Prime, o novo restaurante da marca Steak Bull traz um novo espaço e uma proposta totalmente diferente da habitual. Dessa vez, guarnições e pratos a la carte para compartilhar, degustar e aproveitar bons momentos. “Trazer a Steak Bull para o Gilberto Salomão está sendo muito especial. Estamos ocupando o espaço onde o BierFass fez história por mais de 40 anos, onde se tornou um notório restaurante das famílias brasilienses por décadas. A ideia é justamente revivermos a memória afetiva deste local”, revela Paulo Godoi, diretor de operações da Steak Bull.