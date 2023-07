Aterrissando no melhor português de Brasília 

Além da comida portuguesa, a coluna traz também opções de comidas italianas e muito mais, no DF e nas proximidades

Depois de cinco edições de muito sucesso antes do cenário pandêmico, o Projeto Terroir, da chef Raquel Amaral, está de volta. Com diversos formatos e lugares, este trabalho chegou ao melhor restaurante português de Brasília, o Taberna Lusitana, localizado na CLS 412 Bloco C Loja 17. A nova edição acontece nesta próxima sexta-feira (21), no valor de R$190/pessoa. A chef preparou um menu com oito etapas, entre tapas e mini-empratados, começando pelo mix de azeitonas e tremoços temperados. Logo depois, a chef servirá tosta de sardinha no carvão a escabeche defumado, seguida pelas amêijoas à bulhão pato, salada de polvo grelhado e batatinhas com alho assado no alecrim, chouriço à bombeiro e pica-pau. Para fazer sua reserva, ligue (61) 98123-6353.

Um pedacinho italiano no Tauá Resort Alexânia

Créditos: Cristiano Borges

Excelência, atendimento personalizado e qualidade são palavras que classificam os serviços do Tauá Resort Alexânia. E para deixar esse patamar ainda mais alto, a rede está lançando um restaurante italiano no local, o Coppola. Com a iniciativa de ser algo mais intimista, a nova casa gastronômica do resort começou a funcionar em julho, nas noites de terça a sábado. Quem comanda a cozinha é o chef Diego Dias de Oliveira e sua equipe. O projeto arquitetônico foi feito pelo renomado escritório de arquitetura de São Paulo, Maurício Queiroz, responsável por diversos projetos do Grupo Tauá. O menu tem mais de 15 opções, onde o visitante pode conhecer a Itália pelo aroma e sabor dos pratos do gastrólogo. Na entrada o arancini (bolinho de risoto com pomodoro e mozzarella de búfala) típico da Sicília, e de prato principal, o tradicional prato da Toscana: Bistecca alla fiorentina (corte de carne italiano de aproximadamente 600g, acompanhado de legumes assados, humita e chimichurri). Para finalizar, o famoso Tiramisù (queijo mascarpone, biscoito champagne e café).

Continue pela Itália

Crédito: Acervo pessoal

Falando em Itália, o Piselli Brasília homenageia a região da Toscana com mais uma edição da Confraria Cultural. Desta vez, o restaurante homenageia a região com uma das cantinas mais famosas: a Camigliano. Em parceria com a importadora Porto a Porto, o restaurante oferece uma noite de degustação de vinhos italianos com a presença da produtora e enóloga Paola Falabretti. O encontro está marcado para esta quinta-feira (20), a partir das 19h30. O menu será harmonizado, e conta com rótulos incríveis. Para começar, Fico Ripieno e Avvolto Nel Prosciutto, um figo recheado com queijo gorgonzola, envolto em presunto de parma e assado ao forno, com rúcula e redução de aceto balsâmico. Para harmonizar, a pedida é o italiano Chianti Colli Senesi. Nesta degustação, o risoto de montalcino (foto), que é de parmesão com vinho tinto toscano, linguiça do produtor local Júlio Holz e radicchio, é a opção de primeiro prato que harmoniza com o Poderuccio Camigliano. Faça sua reserva até amanhã. Sujeito a lotação. Para reservas, ligue: (61) 9 9913-7191.

Nada melhor do que sabor e sunset

Créditos: Acervo pessoal

Não é segredo que os espaços Almería são puro sucesso, né? Depois do Almería do Clube do Golfe, a Casa Almería virou o novo point de encontro para os amantes de um bom café e gastronomia. Além de uma vasta programação durante a semana, o restaurante também tem um sunset perfeito para aproveitar com um bom drink. Além disso, a casa também está abrindo opção para eventos de todos os tipos: sociais, comemorativos e corporativos. Além de poder desfrutar de um dos melhores espaços de Brasília, o restaurante também pode disponibilizar seus deliciosos menus, que atendem até 150 pessoas.

A reformulação que o B Hotel precisava

Créditos: Acervo pessoal

Depois de conhecer a trajetória do novo chef do B Hotel, o talentoso Lenin Palhano, a coluna À Mesa foi convidada exclusivamente para provar o menu a lá carte do Térreo, o restaurante do B Hotel. Resumindo, o que era bom, acaba de ficar ainda melhor. As entradas foram uma surpresa sem igual, principalmente a caçarola de frutos do mar que, além de ser mega saborosa, é cheia de afetividade. Sabe a emoção de provar algo inédito? O prato repete essa explosão de sabores de frutos do mar como se fosse a primeira vez. De principal, o entrecote na Brasa foi outra grande surpresa. E para encerrar, o morango com saquê (foto) fechou tudo isso com maestria. Para explorar a criatividade, o chef muda algumas opções a cada quinze dias. Ou seja, é hora de provar imediatamente essa reformulação!