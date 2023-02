As mãos divinas de Priscila Deus

Chef é a mente por trás das delícias do Pobre Juan Brasília

Conhecida pelo raro conhecimento de extrair o melhor sabor de um pescado e de uma carta bovina, a chef Priscila Deus (foto) é a mente por trás das delícias do Pobre Juan, restaurante localizado no Iguatemi Brasília. Nascida em São Caetano do Sul, da Grande São Paulo, a gastróloga ganhou interesse por culinária desde menina, mas que dividia essa paixão com o basquete. Com o passar do tempo, ao escolher o vestibular que prestaria, Priscila – graças a Deus – optou pela gastronomia na Universidade Anhembi Morumbi. Sua jornada começou quando se tornou estagiária do grande chef Erick Jacquin. Depois de passar um bom tempo na Europa, chegou ao Brasil para participar da cozinha de Benny Novak, do Ici Bistrô. Mas foi em 2011 que Priscila pisou no Pobre Juan e mudou tudo. Para o nosso bem, né?!

Foto: Divulgação

Um drink para o Carnaval

Abre-alas que ele vai passar! Isso mesmo, o novo drink do Pobre Juan foi feito exatamente para isso: começar os trabalhos carnavalescos deste ano. Uma caipirinha que leva limão e pimenta dedo-de-moça vai ser a combinação perfeita para você fazer um esquenta.

Foto: Divulgação

Para curtir com leveza

Reza a lenda que não é apenas de álcool que vive o ser humano na hora dos bloquinhos. Pensando nisso, o Frango no Pote lançou uma linha para você ir foliar com a energia certa! A Linha Leve foi criada para que você possa comer bem e ainda aproveitar os bloquinhos plenamente. Salada Verde com tomate, cebola, peito de frango grelhado e crocante, o Wrap de frango com queijo, maionese, tomate e peito de frango crocante e uma deliciosa Tortilha de peito de frango com requeijão cremoso compõem esse menu maravilhoso.

Foto: Divulgação

Falando em energia para bloquinho…

Para quem não quer nada salgado, é do bloquinho dos doces e ainda sim quer recuperar a energia da folia, a indicação da coluna é um bom açaí. Por isso, o Açaí Puríssimo está com duas alternativas: o Clássico (açaí batido com banana e adoçado com mix puríssimo) e o Casadíssimo (foto) (onde o consumidor pode optar por metade do recipiente recheado com açaí e a outra com um creme artesanal).

Foto: Divulgação

Releituras para o Restaurant Week

Além dos bloquinhos que estão rolando pela cidade, o Restaurant Week também é um destaque. Por isso, toda semana, a coluna À Mesa vai experimentar e indicar os seus favoritos. Nesta primeira semana, provamos o menu do Capim Dourado (restaurante localizado no interior do hotel Grand Mercure). Sob o comando do talentoso chef Nilson Favacho, a casa respeitou muito bem a temática “releituras” e trouxe um cardápio cheio de sabores. De entrada, experimentamos o fabuloso Ceviche de Banana da Terra (foto). O prato principal foi o Risoto de cogumelos frescos (Arroz arborio al dente, mix de cogumelos frescos e castanha do para com redução de rapadura) e para finalizar, a Trilogia de milho (Bolo de milho cremoso, sorvete de milho e pipoca). Todas predileções dentro do tema proposto, com muito sabor e com o preço justo de R$ 64,90 (apenas jantar).

Foto: Gabriel Machado