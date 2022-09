Como se não bastasse trazer o melhor da França, o chef Leandro Nunes, do Le Parisien, resolveu inovar colocando um toque mineiro em invenções clássicas francesas

Como se não bastasse trazer o melhor da França, o chef Leandro Nunes, proprietário do maravilhoso Le Parisien, resolveu inovar — mais uma vez — colocando um toque mineiro em invenções clássicas francesas. “Sempre estou pensando em novidades e estudando para trazer novos sabores para o público brasiliense, que está cada vez mais exigente. Nos novos pratos, trouxe um pouco das minhas raízes e dei uma cara nova para receitas já consagradas”, enfatiza o chef.

…como você nunca viu

O estabelecimento que Leandro comanda, o Le Parisien, que é localizado na 103 norte, já emana uma atmosfera francesa incrível e com um toque brasileiro. De entradas, o chef está apostando em diversos pratos, incluindo o Porco (R$ 59): lombo suíno à milanesa com maionese de mostarda, limão e coleslaw, uma salada de repolho e cenoura com maionese; e o inusitado Escargot Mineiro do Caio Soter (R$ 48) (foto). Entre os principais, os novos pratos chegam com um tempero especial. Começando pelo delicioso Nhoque de beterraba (R$ 68) ao molho sugo da casa, tomate confit, pistou de manjericão, leite de amendoim, castanha de caju e manjericão, uma boa pedida para os veganos.

Foto: Divulgação

Açougue do Berg: um pedido diferenciado

Sim, sabemos… o Açougue do Berg é algo inigualável: seus cortes, suas entradas e preparos com carnes deliciosas é um feito visto em poucos anos na capital brasiliense. Agora imagina fundir esse talento com as carnes com hambúrgueres. Se um ancho não for do seu grado, hora de testar as opções premium de sanduíches. Feitos na parrilla, as iguarias são preparadas com blend de 180 a 200 gramas de carnes Angus, Wagyu ou Dry Aged. Localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, ao lado da Asbac, o Açougue do Berg ainda tem acompanhamentos perfeitos para esses hambúrgueres.

Foto: Divulgação

Outback como você nunca viu

Aos fãs de Outback e Masterchef, o início de setembro vai ser de comemoração. A partir de hoje, o público vai poder conhecer grandes opções vencedoras da prova do reality show no restaurante. Incrível, né?! Chamado de Outback feat MasterChef, o lançamento vai encantar os fãs. “Somos o primeiro patrocinador no segmento a fazer parte da história do programa e, para celebrar, preparamos essa surpresa que acaba de sair do forno. Estamos muito empolgados para sentir a reação do público que, pela primeira vez, terá a oportunidade de experimentar um prato idealizado pelos participantes do MasterChef Brasil e, claro, de uma forma especial: com um toque bem Outback”, diz Renata Lamarco, diretora de marketing da Bloomin’ Brands, holding que detém a marca Outback Steakhouse no Brasil. Entre as releituras, está a sua famosa Ribs com molho incrível de barbecue de framboesa, uma generosa porção de camarões empanados servidos com maionese de jalapeño e, também, um croquete feito de carne bovina e ribs desfiada recheado de queijo e que acompanha molho de páprica (foto).

Foto: Divulgação

Um novo corte no Fogo de Chão

Falando em cortes especiais, o Fogo de Chão está disponibilizando o saboroso Wagyu (foto). Uma novidade incrível para Brasília, uma vez que o corte é servido em poucas unidades da rede. Com um aroma único, textura macia e suculenta, o Wagyu, servido em pouquíssimas churrascarias e restaurantes brasileiros, surpreende o paladar de quem o degusta e é uma das carnes mais valorizadas no mercado gastronômico internacional.

Foto: Divulgação