Celebração do aniversário de Brasília recebe 28º GDF Mais Perto do Cidadão

Na véspera da comemoração dos 64 anos de Brasília, o programa GDF Mais Perto do Cidadão ocupa, ao longo deste sábado (20), uma estrutura ao lado do Museu Nacional da República, na Esplanada dos Ministérios. O espaço oferece serviços gratuitos ao brasiliense.

A área central da capital foi escolhida para receber a 28ª edição do projeto com o objetivo de atender as pessoas que estarão no centro para aproveitar a programação oficial do aniversário de Brasília e também pelo fácil acesso ao evento montado próximo à Rodoviária do Plano Piloto.

Até as 17h, os visitantes terão acesso aos serviços do Na Hora, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e da Polícia Civil, atendimentos psicológico e de assistência social e ações da Secretaria de Saúde (SES-DF), como testagem rápida, hidratação intravenosa, informações sobre dengue e vacinação antirrábica. Além disso, os presentes poderão aproveitar serviços de beleza e atividades artísticas e de lazer.

“Estamos comemorando o aniversário de Brasília junto com a população, levando dignidade e cidadania para todos”, explicou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “É uma forma de mostrar nossos serviços e nos colocarmos à disposição para os moradores do Plano Piloto e também para quem veio de longe para fazer parte desse momento de celebração”, completou.

A advogada Cintia Fernandes, 46 anos, e a estudante Yasmin Fernandes, 13, escolheram passar a manhã deste sábado no GDF Mais Perto do Cidadão para comemorar a vitória da menina na competição de atletismo no colégio. As duas aproveitaram para fazer as sobrancelhas e colocar a carteira de vacina em dia.

“Fizemos as sobrancelhas e agora vamos vacinar. Como minha filha ganhou a competição ontem, vi como uma oportunidade de celebrarmos, porque hoje em dia está tudo caro. Aqui temos tudo de graça”, afirmou a mãe. “O dinheiro que economizamos hoje vou dar para ela guardar”, acrescentou.

As duas já moraram em cidades como Rio de Janeiro e Belo Horizonte e disseram que não há iniciativas como essa nas outras capitais. “Já morei em vários lugares e nunca vi eventos tão democráticos assim. Me sinto privilegiada e orgulhosa de morar no DF. Só o governo daqui consegue proporcionar oportunidades únicas como essa”, definiu.

A aposentada Vera Neide Alves, 67, saiu de Santa Maria só para aproveitar os serviços do projeto. “Fiquei sabendo pela televisão. Estava precisando vacinar e resolver algumas coisas. Então peguei o ônibus e vim”, contou. “Estou achando tudo muito bom”, elogiou Vera, logo após se imunizar contra hepatite B, única vacina que não estava em dia.

Combate à dengue

O especial do aniversário de Brasília marca, ainda, mais uma edição da parceria do GDF Mais Perto do Cidadão junto ao evento Dia D de combate à dengue.

“Esse evento coroa realmente todo o trabalho que vem sendo feito pelo GDF nesse momento de emergência em saúde pública”, destacou a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. “Temos enfrentado altos números e dado respostas de todas as maneiras em todas as regiões administrativas. Estamos falando de dignidade e saúde pública”, concluiu.

O evento conta com o reforço nas ações de prevenção, com 25 agentes comunitários de saúde (ACSs) e de vigilância ambiental em saúde e apoio de 35 bombeiros militares. Eles visitam residências para identificar o mosquito transmissor da dengue e orientar sobre cuidados.

Programa

Com a nova edição, o programa atingiu 200 mil atendimentos em Sobradinho II, Riacho Fundo II, Samambaia, Brazlândia, Itapoã, São Sebastião, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Paranoá, Água Quente, Vicente Pires, Cidade Estrutural, Varjão, Fercal, Ceilândia, Planaltina, Recanto das Emas, Sol Nascente, Santa Maria, Sobradinho e Arapoanga.

