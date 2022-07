Tour de France: Pidcock reescreve as leis da física para vencer em Alpe d’Huez

Vingegaard defende a camisa amarela dos ataques de Pogačar

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Alpe d’Huez, 14 de julho: A décima segunda etapa do Tour de France foi efetivamente a segunda parte de um desafio alpino que levou os corredores sobre o imponente Galibier de oeste para leste ontem, e de volta de leste para oeste hoje. A viagem de volta foi uma etapa de escaladas e descidas surpreendentemente longas. Depois de seguir para noroeste a partir da cidade fortaleza de Briançon, perta da fronteira italiana, a rota subiu consistentemente por 35 km até o Col du Galibier, depois desceu por quase 50 km até o vale Maurienne, depois ganhou altitude novamente por mais 40 km até o Col de la Croix de Fer, antes de mergulhar em mais 30 km de descida. Após 15 quilômetros horizontais ao longo da estrada do vale até a aldeia de Bourg d’Oisans, os corredores começaram a subida clássica final de 13,8 km até a estação de esqui em Alpe d’Huez.

Qualquer vencedor em tal perfil de etapa exigia as habilidades de um escalador superlativo e um descendente destemido, e o dia encontrou seu mestre no multitalentoso Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), apenas 22 anos de idade, mas já campeão olímpico de mountain bike e campeão mundial de ciclocross.

Nas duas longas descidas, do Col du Galibier, onde a estrada fica frequentemente na beira de um penhasco, e do Col de la Croix de Fer, Pidcock mostrou habilidades descendentes raramente vistas no ciclismo profissional, usando linhas elegantes e fluidas que exploravam toda a largura da estrada. De fato, no curso de um, ousado ultrapassar na descida do Galibier, ele inclinou sua bicicleta até tão longe em uma curva aberta à esquerda que reter o controle parecia envolver e reescrever as leis da física, fricção e gravidade.

Mais tarde na etapa, na descida do Col de la Croix de Fer, a motocicleta com câmera de TV que o seguia tocou 105 km/h, que Pidcock admitiu mais tarde ser a maior velocidade que ele já havia alcançado.

Nas encostas mais baixas do Galibier, Pidcock trabalhou em conjunto com o inglês de nascimento queniano Chris Froome (Israel-Premier Tech), o vencedor de quatro Tours de France antes de um acidente de alta velocidade em junho de 2019 que o deixou com ferimentos que mudou sua vida.

Juntos, eles lutaram contra um poderoso vento de proa formando um grupo de cinco homens, com o nativo americano Nielsen Powless (EF Education – EasyPost), o escalador italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo – aparentemente uma relação distante da cantora Madonna), e o sul-africano Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Goubert Materiels).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foi um dia de altas temperaturas na turnê. O medidor de temperatura na moto da TV lia 37 graus. Um item do diário esportivo Francês L’Equipe observou que, a cada 2 graus de aumento na temperatura do ar, a temperatura da superfície da estrada sobe 10 graus. Pior, dado que os primeiros sete quilômetros da subida ao Alpe d’Huez são esculpidos em uma montanha voltada para o sul, o calor se acumula na rocha da beira da estrada, que atua como um radiador. Isso, e o calor que se eleva da superfície da estrada, foi feito para condições opressivas.

Os cinco atacantes chegaram juntos à escalada final, e foi a apenas 10,6 km da linha de chegada que Pidcock se desviou de seus companheiros de viagem para vencer a etapa sozinho na talvez a mais prestigiosa linha de chegada dos Alpes. Foi uma entrada inesquecível na história do Tour de France que deixou todos os que a viram com nádegas doloridas depois de horas apertando-as em cada canto de sua descida mortal.

A corrida pela camisa amarela aconteceu em uma ordem de realidade separada. No Col de la Croix de Fer, Wout van Aert definiu um ritmo de bolhas. No último quilômetro antes do cume, ele ganhou trinta segundos no breakaway, tornando impossível até mesmo o Pogačar atacar. No vale antes da subida final, Pogačar veio ao lado da camisa verde e brincou: “Hoje não tão rápido, por favor!

Van Aert liderou a camisa amarela, seu companheiro de equipe Jonas Vingegaard, nos três primeiros quilômetros da escalada final. Pouco antes de finalmente ficar sem vapor, ele entregou a Vingegaard sua garrafa de água e todos os alimentos e géis que tinha deixado nos bolsos. Foi uma geração de livros-texto da arte da domestique, um dos maiores expoentes do esporte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cerca de quatro quilômetros do topo, no grampo conhecido como canto norueguês para seus fãs escandinavos, Pogačar fez o primeiro de dois poderosos ataques. Vingegaard respondeu instantaneamente. Romain Bardet (Team DSM) tendo sido largado a seis quilômetros do final da etapa, Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), o vencedor em Alpe d’Huez e do Tour em 2018, passou para o terceiro lugar provisório, cavalgando de volta para os dois líderes após cada ataque.

No sprint para a linha, Pogačar terminou à frente de Vingegaard e Thomas, mas com respeito um ao outro, seus tempos permaneceram inalterados.

O Tour agora deixa os Alpes, embora as duas etapas seguintes tenham potencial para ataques surpresa. Amanhã, Bourg d’Oisans para Saint-Etienne, 192,4 km.