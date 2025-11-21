Park Doha, estrela do K-pop, é atração principal da primeira edição da BNB FEST em Brasília

A capital federal vai receber neste domingo (23) uma grande celebração da cultura pop e coreana. A BNB FEST 2025 chega à sua primeira edição no World Brasília reunindo música, dança, gastronomia e experiências pensadas especialmente para o público fã de K-pop e do pop global. Entre os destaques, Park Doha — cantor e idol sul-coreano conhecido pelo carisma, pela conexão intensa com os fãs e por sucessos como Moonlight, Dear. My Side e Someday — comanda o palco principal. O artista, que se destacou no programa BOYS24 e hoje integra o grupo XD enquanto mantém carreira solo, promete entregar uma performance inesquecível.

A estreia do festival já chega com artistas internacionais de peso, como explica o produtor executivo Victor Brayner. “Desde o início, a proposta da BNB FEST foi criar um festival que dialogasse com a pluralidade do pop global, mas com foco especial no K-pop. Buscamos nomes que entregassem essa imersão na cultura coreana e, ao mesmo tempo, atrações com potencial de conexão com o público latino-americano. A presença do Park Doha e do Q_ARE simboliza essa ponte: um artista coreano querido entre os fãs brasileiros dividindo espaço com talentos regionais e com um dos principais grupos ligados ao pop latino. O público pode esperar um encontro que celebra diversidade, colaborações e momentos especiais que só essa mistura de cenas consegue proporcionar”, afirma.

Além de Doha, o lineup traz o grupo LETTA, conhecido pelas performances poderosas, o grupo latino Q_ARE, que mescla ritmos e estéticas em uma proposta vibrante, e a brasiliense TOLLEDAL, representante do talento local e dona de uma voz que tem conquistado admiradores pelo país.

LETTA. Foto: Divulgação TOLLEDAL. Foto: Divulgação

Festival como ponto de encontro entre culturas

Mais do que shows, a BNB FEST se apresenta como um espaço de convivência entre fãs, artistas e diferentes expressões do pop asiático e latino. Segundo Brayner, as experiências foram pensadas para criar um verdadeiro senso de comunidade. “Queríamos que a vivência do festival fosse muito além dos palcos. Por isso, criamos áreas imersivas dedicadas ao fandom, espaços instagramáveis, oficinas de dança, meet zones para interação entre artistas, influencers e público, além de pontos de convivência. Para quem acompanha o K-pop há muitos anos — ou mesmo para quem chegou agora — a ideia é que cada pessoa se sinta parte de algo maior, de uma comunidade que compartilha histórias, paixões e referências”, explica.

A programação inclui concursos de K-cover com R$15 mil em prêmios, random play dance, dinâmicas especiais para ARMYs, sorteios de álbuns, lightsticks e Funko Pops, além de gastronomia coreana, lojinhas temáticas e áreas instagramáveis.

Brasília como escolha estratégica

A escolha da capital para sediar a primeira edição foi motivada pela força do público local. “Brasília se consolidou como um polo extremamente receptivo à cultura pop. Há um público engajado, organizado e que participa ativamente de fanbases, eventos e convenções. Além disso, encontramos infraestrutura, parceiros alinhados à proposta e um interesse real pela cena. Nossa expectativa é receber um público muito animado, tanto moradores do DF quanto visitantes de outros estados”, afirma Brayner.

Fortalecimento da cena local

Os concursos de K-cover e as dinâmicas especiais surgem como elementos essenciais da programação, especialmente para valorizar talentos do DF.

“O fandom é o coração da cultura pop coreana. Os concursos oferecem visibilidade para bailarinos e criadores que movimentam a cena no Brasil. Queríamos garantir a eles um palco profissional e reconhecimento. Já os sorteios e atividades especiais estimulam a interação e recompensam o engajamento de forma divertida e inclusiva. Tudo isso fortalece a cena local, gera oportunidades e incentiva novas produções”, completa Brayner.

Serviço

Evento: BNB FEST 2025

Data: 23 de novembro de 2025

Local: World Brasília, DF

Classificação: Livre para todas as idades

Atrações: Park Doha, LETTA, Q_ARE, TOLLEDAL e vários influenciadores

Ingressos: BNB FEST 2025 – BNB Eventos