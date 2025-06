32ª Expotchê chega a Brasília com novas atrações e apoio à reconstrução do RS

A partir desta sexta-feira (6), o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade recebe a Expotchê 2025. Em sua 32ª edição, a feira vai além da nostalgia: apresenta novidades gastronômicas, atrações culturais inéditas e um forte compromisso com a sustentabilidade e a reconstrução do Rio Grande do Sul.

Segundo Rômulo Mendonça, um dos organizadores do evento, a proposta é manter as tradições, sempre renovando a experiência do público.

“Além do ChurrasTchê e das atrações tradicionais da Expotchê, temos o frio em Brasília. E aí vêm os casacos de couro, roupas de lã, pijamas, atoalhados… Mas também há novidades na culinária, nos produtos e agora também na área cultural”, afirma.

Agroindústria familiar gaúcha. – Foto: Divulgação

Uma das principais inovações deste ano é o novo palco cultural. “Estamos com quase 80 apresentações, distribuídas em três palcos. Esse novo espaço foi pensado especialmente para ampliar a programação. Vale muito a pena conferir”, diz Rômulo. Ele explica que o número pode variar devido a ajustes na agenda dos grupos: “Hoje temos 81 apresentações previstas, mas pode haver trocas ou cancelamentos.”

A curadoria é feita em parceria com as secretarias de Cultura e Turismo do Rio Grande do Sul, o que garante a presença de grupos que representam a diversidade do estado.

“Procuramos contemplar tanto os grupos raiz, mais folclóricos, quanto as bandas de rock, que têm muita força no Sul. E claro, não pode faltar o Nenhum de Nós, que já é um ícone da Expotchê. Eles se apresentam aqui há quase 20 anos”, comenta.

Nenhum de Nós. – Foto: Raul Krebs

A programação inclui ainda atrações para o público infantil.

“Temos o Circo Tholl, o Gustavo Lita com sua dança de fogo… A ideia é oferecer opções para toda a família”, explica.

Grupo Tholl. – Foto: Juliano Kirinus

Além do entretenimento, a Expotchê 2025 reforça seu compromisso ambiental. O evento já tem certificação de lixo zero e, segundo Rômulo, vem avançando em outras frentes.

“Reciclamos todo o lixo e temos ações de compensação de carbono, como plantio de árvores. Este ano, demos mais um passo: toda a área do ChurrasTchê usará pratos descartáveis, talheres de madeira e copos recicláveis. Nada de plástico”, detalha.

O foco sustentável também está presente no apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, atingido por tragédias climáticas em 2024.

“A presença das secretarias do governo gaúcho é essencial neste momento. Estamos recebendo diversos expositores da agricultura familiar, muitos deles ligados à FETAG e à Secretaria de Desenvolvimento Rural. A feira é um canal de vendas e incentivo para que esses pequenos produtores retomem sua atividade comercial”, destaca Rômulo.

A grande novidade da edição é o ChurrasTchê, espaço com 12 estações de churrasco, onde mestres assadores apresentam diferentes cortes e formas de preparo.

“É um desafio, todos os anos, trazer algo novo para o público de Brasília. Acreditamos que o ChurrasTchê será um grande atrativo. O espaço conta com patrocínio da Ambev, Brahma e Friboi, e promete ser um dos mais visitados da feira”, finaliza.

32ª Expotchê

Data: 06 a 15 de junho

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

De segunda a quinta: das 16h às 23h (entrada gratuita das 16 às 17h)

De sexta a domingo: das 11h às 23h

Ingressos: www.expotche.com.br