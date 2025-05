Abertas inscrições para cursos gratuitos de formação de gestores sociais e culturais do DF

Estão abertas as inscrições para a Caravana Energia da Cultura, projeto gratuito que contribui para a formação para gestores e agentes socioculturais do Distrito Federal. Idealizado pelo Instituto Neoenergia e pelo Cultura e Mercado, o evento é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC-DF), com patrocínio da Neoenergia, e vai ocorrer de 9 a 12 de junho. Neste ano, a iniciativa abordará duas temáticas: Territórios Criativos: histórico e potências locais e Fortalecendo o Território – Saberes e Sabores do fazer cultural. A formação será presencial e terá aplicabilidade prática.

“Fortalecer os fazedores de cultura é fundamental para ampliar o impacto social positivo das iniciativas que apoiamos. Reconhecemos a arte e a cultura como ferramentas de inclusão, superação de desigualdades e promoção do desenvolvimento sustentável, reafirmando nosso compromisso com a valorização da diversidade cultural e o investimento na economia criativa”, destaca Renata Chagas, diretora-presidente do Instituto Neoenergia.

Um dos destaques da Caravana Energia da Cultura é a valorização de especialistas das cidades por onde o projeto passará. Haverá especialistas locais convidados a participar como formadores das turmas. De Brasília, o projeto vai contar com Fillipe Costa, rapper e produtor cultural, e Grupo Tripé (com Ana Quintas, Gustavo Haeser e João Pedreira), grupo com trajetória de 13 anos dedicados à criação de espetáculos e à realização de projetos voltados para a preservação e valorização das artes cênicas no Distrito Federal.

Inscrições

As inscrições no Distrito Federal vão até 29 de maio e podem ser feitas neste link. O processo de seleção priorizará mulheres, pessoas pretas, pardas, indígenas e amarelas e pessoas trans e não binárias, e pessoas participantes de coletivos.

Ao final, as pessoas que tiverem presença em pelo menos 75% das atividades receberão certificado e poderão concorrer a cinco mentorias online com profissional especializado.

*Com informações da Neoenergia