Zico diz que Neymar deveria ter batido pênalti antes de Marquinhos

O ex-jogador Zico publicou em suas redes sociais uma análise da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Ele apontou dois problemas na derrota nos pênaltis para a Croácia. Um deles foi o posicionamento do volante Fred, que foi ao ataque e permitiu contragolpe no gol de empate dos croatas. Outro foi o fato de Neymar não ter executado sua batida no desempate.

“Quando o entra o Fred no segundo tempo da prorrogação, com o Brasil na frente, pelas características, é para resguardar, não dar oportunidade ao adversário de ter um numero maior de jogadores atacando. Infelizmente, no único ataque adversário isso não aconteceu e aí saiu o gol”, escreveu o carioca.

“O segundo [problema] foi na disputa de pênaltis: o Neymar não abrir a serie ou mesmo depois bater em vez do Marquinhos, já que não é necessário passar para os árbitros a ordem, como acontecia anos atrás”, acrescentou.

Neymar seria o quinto cobrador do Brasil. Não chegou a chutar porque a disputa foi finalizada com quatro cobranças para cada lado, 4 a 2 para a Croácia. A disputa acabou no erro de Marquinhos.

Zico tem em seu currículo pênaltis importantes na Copa do Mundo. Nas quartas de final de 1986, contra a França, sofreu e perdeu pênalti durante os 90 minutos, parando no goleiro Joël Bats. Na disputa de desempate, foi terceiro a bater e converteu. Mas Sócrates e Júlio César erraram, e o Brasil caiu.

Para o ex-meia, o momento é de esquecer o fracasso. “Agora é seguir em frente, pois temos uma geração muito boa”, concluiu.

Com a eliminação na Copa, a seleção brasileira entra em recesso. Aguardará a definição do novo treinador pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), já que Tite se despediu na partida contra a Croácia.

A primeira lista de convocados deve ser anunciada no começo de março. Haverá amistosos na primeira janela Fifa de 2023, de 20 a 28 do terceiro mês do ano.