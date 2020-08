Zé Rafael rebate torcedor após ser chamado de gordo

PUBLICIDADE

O meia Zé Rafael, do Palmeiras, disparou contra um torcedor que usou o Twitter para o ofender e o chamar de “gordo”.

Na mesma rede social, o jogador rebateu o comentário com ironias. “Olha tua cara, parece uma trakinas com recheio e diz que eu to gordo?! Pega minhas medidas e peso aqui no clube, antes de falar merda seu coitado!”, escreveu.

Apesar de a conta não ter o selo de autenticidade do Twitter, a reportagem confirmou que o perfil é realmente do jogador do Palmeiras.

Depois da vitória no Campeonato Brasileiro por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, com gol nos últimos minutos da partida, o elenco palmeirense -incluindo Zé Rafael- foi hostilizado por torcedores no aeroporto de Curitiba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jogador de 27 anos vem alternando entre a reserva e o time titular sob comando de Vanderlei Luxemburgo. Neste ano, ele marcou apenas um gol com a camisa do Palmeiras.

As informações são da FolhaPress