Zagueiro palmeirense Murilo vai sofrer cirurgia no ombro direito

O departamento médico do Palmeiras não divulgou um prazo para o retorno do jogador aos gramados

O zagueiro Murilo, do Palmeiras, vai ser submetido a cirurgia no ombro direito nos próximos dias. O atleta se machucou no início do jogo contra o Barcelona, do Equador, na quarta-feira, pela Copa Libertadores. O departamento médico do Palmeiras não divulgou um prazo para o retorno do jogador aos gramados.

Para o jogo contra o Goiás, neste domingo, às 18h30, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, o técnico Abel Ferreira deverá usar Luan na zaga.

O Palmeiras soma sete pontos no Brasileirão, ao lado de Fortaleza e Internacional. O time de Palestra Itália só fica atrás do Botafogo, que mantém o 100% de aproveitamento após três rodadas disputadas.

Já na Libertadores, o time alviverde é o segundo colocado no Grupo C, com seis pontos, mesm pontuação do líder Bolívar, que possui melhor saldo (5 a 1). A equipe palmeirense volta a jogar pela competição continental somente dia 25, diante do Cerro Porteño, no Paraguai.

Estadão Conteúdo