Yuri Alberto marca, Corinthians vence e sai da zona em estreia de técnico

EDER TRASKINI

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS)

O Corinthians venceu a Portuguesa por 2 a 0 na tarde de hoje (11), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Paulistão.

Maycon abriu o placar cobrando pênalti e deu assistência para Yuri Alberto fechar o marcador. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira pegou um toque dada mão de Patrick no pé de Fagner em lance discutível para marcar a penalidade.

A partida foi bem aberta, sobretudo no primeiro tempo, com chances de gol para os dois lados. Tanto Cássio quanto Thomazella fizeram boas defesas.

Com o resultado, o Corinthians chegou a seis pontos e deixou a zona do rebaixamento. Foi a primeira vitória do Corinthians após cinco derrotas consecutivas. A Portuguesa, que entrou na rodada fora da degola, acabou empurrada pelo rival para dentro da zona.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira (14), às 21h35, quando visita o Botafogo. Já a Portuguesa recebe o Água Santa no Canindé na quinta-feira (15), às 21h30.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Caetano (Hugo); Raniele, Maycon (Vera) e Garro (Ryan); Wesley (Gustavo Silva), Yuri Alberto e Pedro Raul (Rojas). T.: António Oliveira

PORTUGUESA

Thomazella; Quintana, Patrick (Maceió) e Diogo Silva; Douglas Borel, Zé Ricardo, Dudu Miraíma (Ricardinho), Giovanni Augusto e Eduardo Diniz; Chrigor (Henrique Dourado) e Felipe Marques. T.: Pintado.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistente: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Luis Marques

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Amarelo: Yuri Alberto, Fagner; Dudu, Ricardinho

Gol: Maycon (43’/1ºT) e Yuri Alberto (32’/2ºT)