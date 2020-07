Xavi, ex-jogador do Barcelona, anuncia que está com coronavírus

PUBLICIDADE

O ex-jogador do Barcelona Xavi anunciou na manhã deste sábado (25) que recebeu o diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

Ele, que atualmente é técnico do Al-Sadd, do Qatar, tranquilizou os fãs e disse estar bem, cumprindo o isolamento social no país árabe. Com isso, ele perderá a estreia de seu time no campeonato local, neste final de semana.

“Hoje [sábado, 25] não poderei acompanhar a equipe no retorno à competição oficial. No meu lugar estará David Prats, técnico da equipe B. Há alguns dias, seguindo o protocolo da liga, testei positivo no último teste para Covid-19 que fizeram em mim. Por sorte, estou em perfeido estado, mas, seguindo o protocolo, isolado até que supere a doença”, escreveu o catalão no Instagram.

O campeonato Qatar voltou nesta sexta (24), após 139 dias de paralisação, em pleno verão de uma das regiões mais quentes do planeta. Por isso, a maioria dos jogos será disputada em estádios refrigerados.

Por causa da pandemia, as autoridades do país resolveram confinar as equipes em hotéis de luxo antes do retorno dos jogos. Campeão na temporada passada, o Al-Sadd está em terceiro lugar no campeonato.

As informações são da Folhapress