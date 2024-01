Weverton e Gómez voltam a falhar no Palmeiras, mas seguem prestigiados

Ontem, o goleiro deu passe na fogueira para o paraguaio, que errou completamente o domínio, deixou a bola escapar e cometeu o pênalti

FLAVIO LATIF

(UOL/FOLHAPRESS)

O Palmeiras venceu a Inter de Limeira, na noite de quarta (24), no Allianz Parque, mas voltou a sofrer um gol por conta de falhas do goleiro Weverton e do zagueiro Gustavo Gómez — isso já havia acontecido na estreia contra o Novorizontino. Apesar do início de temporada marcado por equívocos, ambos seguem com prestígio inabalável no Alviverde.

Símbolos de consistência no Palmeiras, Weverton e Gómez não começaram bem a temporada. Ontem, o goleiro deu passe na fogueira para o paraguaio, que errou completamente o domínio, deixou a bola escapar e cometeu o pênalti que resultou no 2 a 2 do time do interior de São Paulo. Contra o

Novorizontino, na estreia, falha da dupla no lance do empate.

Falhas de Gómez acontecem desde o ano passado, mas avaliação é de que paraguaio tem muito crédito.

Gómez falhou no gol do Boca Juniors na eliminação do Palmeiras na semifinal da Libertadores e foi expulso em dois jogos na reta decisiva do Brasileirão (contra Flamengo e Fortaleza).

Weverton também é muito valorizado. O Palmeiras não tem um goleiro para ser a sombra de Weverton no banco, Lomba foi escolhido por ser um nome experiente que pode resolver um problema pontual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kaique e Mateus, crias da Academia de Futebol, ainda são muito jovens.

Reposições não são cogitadas no mercado da bola. O Palmeiras entende que está muito bem servido de goleiros e zagueiros. Weverton e Gómez são incontestáveis no time titular de Abel Ferreira.

Apesar de ídolos, a torcida perdeu a paciência com a nova falha. O Allianz Parque vaiou as bolas seguintes que foram recuadas para Weverton.

Time ainda busca a forma ideal. O Palmeiras tem enfrentado equipes que se apresentaram muito antes para a pré-temporada e ainda sente um pouco a falta de ritmo -o que pode justificar as falhas de Weverton e Gómez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Defesa foi muito vazada na pré-temporada. Em cinco jogos-treinos, disputados contra Rio Branco-SP, União Suzano, São Caetano, EC São Bernardo e Lemense, o Palmeiras sofreu quatro gols.