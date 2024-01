Welington não se anima com 1ª oferta do São Paulo; time brasileiro procura

Foi a primeira proposta concreta feita pelo São Paulo para renovar com o jogador. Até então, o clube tinha apenas conversado

EDER TRASKINi

(UOL/FOLHAPRESS)

O São Paulo fez uma proposta para renovar o contrato do lateral-esquerdo Welington na última semana, e a oferta não agradou. A situação é monitorada de perto pelo mercado europeu e nacional, sendo que um clube brasileiro recentemente procurou o jogador para tirá-lo do Tricolor de graça ao término do vínculo que vai até dezembro deste ano.

Foi a primeira proposta concreta feita pelo São Paulo para renovar com o jogador. Até então, o clube tinha apenas conversado, mas sem formalizar números.

A oferta não agradou Welington e seu estafe. Os valores envolvidos no negócio estão muito distantes da independência financeira que o CSKA (RUS) ofereceu na metade do ano passado, por exemplo. O atleta sabe que a realidade do São Paulo é outra, mas os valores ainda estão distantes para acertar uma renovação.

Estrutura do contrato oferecido é o ponto de discordância. O Tricolor fez uma composição com parte em carteira assinada, parte em direitos de imagem e um montante em luvas que começaria a ser pago mais para frente. O problema é que o clube tem histórico de atrasar direitos e luvas, o que faz com que o lateral queira mais garantias do que as oferecidas na proposta, como tudo em carteira e gatilhos para aumento.

Clube brasileiro que disputa a Libertadores já procurou o lateral. O nome não foi revelado, mas o UOL ouviu que a equipe também teria conversado com o São Paulo no último dia 13, o que fez com que o Tricolor reagisse rápido oferecendo a renovação dois dias depois do contato. O interesse é tirar Welington de graça do clube do MorumBis — ele pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano.

Fontes dentro do São Paulo negam procura brasileira pelo jogador. A reportagem ouviu pessoas da alta cúpula são-paulina que afirmam desconhecer qualquer procura de clubes brasileiros pelo atleta. A percepção dentro do MorumBis é que se Welington sair será para a Europa.

O lateral tem interesse em renovar com o São Paulo. Welington tem “total interesse”, segundo ouviu a reportagem, em permanecer no Tricolor paulista. Ele possui uma dívida de gratidão com o clube que o revelou e “realiza um sonho toda vez que entra em campo”. A oferta, porém, está distante do que atleta e estafe pensam para o futuro.

São Paulo diz tratar como prioridade. Carlos Belmonte, diretor de futebol, afirmou que a renovação de Welington era prioridade para a equipe. A declaração foi dada em entrevista no dia 30 de dezembro do ano passado ao portal Blog do São Paulo.

“Nós acreditamos no Welington, já estamos negociando a renovação com ele há um bom tempo, não é fácil. Ele tem mais um ano de contrato, e nós já estávamos trabalhando para renovar. Não tem nada a ver com a saída do Caio [Paulista], ele é um jogador de muito talento, veio da nossa base. No final de 2022, nós até liberamos o Reinaldo justamente para o Welington ocupar a lateral esquerda, porque víamos um crescimento”, disse.