Warriors vencem Celtics em Boston e são campeões da NBA

Com outra grande atuação de Stephen Curry, o Golden State Warriors venceu o Boston Celtics nesta quinta-feira por 103 a 90 e fechou a série das Finais da NBA em 4-2, conquistando seu quarto título da liga desde 2015.

Curry, com 34 pontos e seis arremessos de 3 convertidos no jogo, comandou a vitória dos Warriors no TD Garden de Boston ao lado de Klay Thompson (12 pontos) e Draymond Green (12 pontos), que formam a base da equipe nesses últimos anos de dinastia.

O título acaba com o período de baixa dos Warriors desde a queda para o Toronto Raptors nas Finais de 2019, marcadas pelas graves lesões de Klay Thompson e Kevin Durant.

“No início da temporada ninguém pensava que estaríamos aqui. É muito surreal, muito surreal”, declarou Curry.

Depois daquela derrota, Durant deixou o time e na temporada seguinte o Golden State fez a pior campanha entre todas as equipes da NBA. Em 2021, os Warriors também ficaram fora dos playoffs.

Mas na atual temporada o time ganhou novo ânimo com o retorno de Klay Thompson depois de um longo período de recuperação e terminou como terceiro colocado da Conferência Oeste.

Na pós-temporada, a equipe californiana passou por Denver Nuggets, Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks até chegar às Finais contra os Celtics.

“Este foi o título mais inesperado, mas sou um abençoado. Estive cercado por superestrelas e quando você está cercado por superestrelas, tudo pode acontecer”, disse Steve Kerr, treinador do Golden State Warriors desde 2014.

Os Celtics, que precisavam vencer para levar a decisão para o jogo 7, começaram a partida com intensidade, mas depois sofreram uma sequência de 21-0 entre o primeiro e segundo período, nunca vista nos últimos 50 anos nas Finais, e tiveram que admitir uma derrota que os deixa sem seu esperado 18º título da NBA.

O ala-armador Jaylen Brown foi o cestinha do time de Boston com 34 pontos, seguido pelo dominicano Al Horford com 19, mas a estrela da equipe, Jayson Tatum, teve uma noite apagada com apenas 13 pontos em 6/18 em arremessos de quadra.

Sob as vaias do TD Garden, o vice-comissário da NBA, Mark Tatum, entregou o troféu aos campeões na ausência do comissário da liga, Adam Silver, que está com covid-19.

Curry MVP das Finais

Após levantar seu quarto título da NBA com os Warriors, Stephen Curry foi eleito o MVP (jogador mais valioso) das Finais pela primeira vez em sua carreira.

“Isto significa que aproveitamos a oportunidade”, disse o armador depois da vitória. “Escutamos tudo o que foi dito, mas no final se trata do que é feito na quadra”.

“No início da temporada diziam que não estávamos no radar e aqui estamos agora, com dois troféus nas mãos. Significa muito”, afirmou Curry, que recebeu aplausos do público no TD Garden.

Aos 34 anos, ele comandou o Golden State nos momentos mais difíceis das Finais e terminou a série com médias de 31,2 em pontos, 5,2 em bolas de três, 6 em rebotes e 5 em assistências nos seis jogos.

Curry, maior arremessador e um dos melhores jogadores da história da NBA, tem dois prêmios de MVP de temporada regular (2015 e 2016).

Nos três títulos da liga vencidos anteriormente com os Warriors, os prêmios de MVP das Finais tinham ficado com Andre Iguodala (2015) e Kevin Durant (2017 e 2018).

Ficha técnica:

Boston Celtics – Golden State Warriors 90 – 103

Quadra : TD Garden (Boston, Massachusets)

: TD Garden (Boston, Massachusets) Público : 19.000 espectadores

: 19.000 espectadores Parciais : 22-27, 17-27, 27-22, 24-27

: 22-27, 17-27, 27-22, 24-27 Celtics : Marcus Smart (9 pontos), Jaylen Brown (34), Jayson Tatum (13), Al Horford (19), Robert Williams III (10). Depois entraram Derrick White (2), Grant Williams (3)

: Marcus Smart (9 pontos), Jaylen Brown (34), Jayson Tatum (13), Al Horford (19), Robert Williams III (10). Depois entraram Derrick White (2), Grant Williams (3) Warriors: Stephen Curry (34 pontos), Klay Thompson (12), Andrew Wiggins (18), Otto Porter Jr. (6), Draymond Green (12). Depois entraram Jordan Poole (15), Gary Payton II (6)

Resultados das Finais da NBA:

Golden State Warriors vs Boston Celtics – (Warriors venceram a série por 4-2)

Quinta-feira 2 de junho: Warriors – Celtics 108-120

Domingo 5 de junho: Warriors – Celtics 107-88

Quarta-feira 8 de junho: Celtics – Warriors 116-100

Sexta-feira 10 de junho: Celtics – Warriors 97-107

Segunda-feira 13 de junho: Warriors – Celtics 104-94

Quinta-feira 16 de junho: Celtics – Warriors 90-103

