Warriors vencem Celtics (107-97) e empatam em 2 a 2 Finais da NBA

O Golden State recuperou a vantagem de jogar em casa e sediará o jogo 5 na segunda-feira, fez um exercício de resistência

Com 43 pontos de um espetacular Stephen Curry, o Golden State Warriors venceu o Boston Celtics por 107 a 97 nesta sexta-feira e empatou em 2 a 2 as Finais da NBA.

Apenas 48 horas depois de terminar o terceiro jogo com uma lesão, Curry chamou a responsabilidade para sim em uma equipe dos Warriors que evitou uma desvantagem de 3 a 1 que apenas um time conseguiu reverter na história das finais.

“Sabíamos o quão importante era este jogo. Pessoalmente, agradeço a Deus por termos evitado uma lesão importante e poder jogar”, disse Curry, que busca seu quarto título da NBA em seis finais com os Warriors.

O Golden State, que recuperou a vantagem de jogar em casa e sediará o jogo 5 na segunda-feira, fez um exercício de resistência na partida mais tensa e agitada das finais até agora.

A figura local, Jayson Tatum, marcou 23 pontos, e o ala-armador Jaylen Brown outros 21 para o Celtics que chegaram em vantagem nos últimos quatro minutos com as arquibancadas do TD Garden transformadas em uma panela de pressão.

O talento excepcional de Curry, que ergueu seu time em algumas ocasiões com 7 cestas de três decisivas, e várias jogadas importantes de Draymond Green, que o redimiram de outra performance decepcionante, frearam o caminho do Celtics rumo ao tão sonhado 18º anel, o que o tornaria a franquia mais vencedora da história.

“É uma loucura porque ainda sinto que podemos jogar um pouco melhor. Mas conseguir uma vitória fora de casa e recuperar a vantagem de jogar em casa é muito importante para este grupo”, comemorou Curry, o primeiro jogador a marcar pelo menos cinco cestas de três pontos em quatro jogos consecutivos de Finais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica

Quadra : TD Garden (Boston, Massachusetts)

: TD Garden (Boston, Massachusetts) Público : 19.000 espectadores

: 19.000 espectadores Parciais : 28-27, 26-22, 30-24, 28-19

: 28-27, 26-22, 30-24, 28-19 Celtics : Marcus Smart (18 pontos), Jaylen Brown (21), Jayson Tatum (23), Al Horford (8), Robert Williams III (7). Depois entraram Derrick White (16), Payton Pritchard (1), Grant Williams (3)

: Marcus Smart (18 pontos), Jaylen Brown (21), Jayson Tatum (23), Al Horford (8), Robert Williams III (7). Depois entraram Derrick White (16), Payton Pritchard (1), Grant Williams (3) Warriors: Stephen Curry (43 pontos), Klay Thompson (18), Andrew Wiggins (17), Draymond Green (2), Otto Porter Jr. (2). Depois entraram Jordan Poole (14), Kevon Looney (6), Gary Payton II (5)

Jogos e programação:

Golden State Warriors (3º da Conferência Oeste) vs Boston Celtics (2º da Conferência Leste)

(Finais empatadas em 2-2)

Quinta-feira 2 de junho: Warriors – Celtics 108-120

Domingo 5 de junho: Warriors – Celtics 107-88

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quarta-feira 8 de junho: Celtics – Warriors 116-100

Sexta-feira 10 de junho: Celtics – Warriors 97-107

Segunda-feira 13 de junho: Warriors – Celtics

Quinta-feira 16 de junho: Celtics – Warriors

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Domingo 19 de junho: Warriors – Celtics (se for necessário)

© Agence France-Presse