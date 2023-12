“Vou sentir saudades”, diz Suárez ao se despedir de Porto Alegre

Luisito, como é carinhosamente chamado pelos torcedores, fez história em pouco tempo, sendo considerado o “craque da competição” pela ESPN

Na manhã desta sexta-feira (8), Luis Alberto Suárez, o quarto maior artilheiro em atividade do mundo, se despediu do Brasil com uma mensagem de “Vou sentir saudades, POA”, que é a abreviação de Porto Alegre, onde morou este ano de 2023 para vestir as cores do Grêmio.

De título, o craque conquistou o Gauchão e a Recopa Gaúcha – esta logo no seu primeiro jogo, com direito a hattrick -, mas foi o principal destaque da equipe que conquistou o 2º lugar no Brasileirão e chegou à semifinal da Copa do Brasil. Isso logo após voltar da Série B, disputada em 2022.

Suárez foi abraçado pela torcida desde o começo, e agradeceu o carinho de dentro do campo, marcando 29 gols em 54 jogos, uma média de quase um gol a cada dois jogos. No Brasileirão, balançou as redes 17 vezes, e foi também o grande garçom do Grêmio, dando passe para seus companheiros marcarem em 11 oportunidades.

Depois de se despedir de sua torcida jogando em casa no último domingo (3), com o gol da vitória contra Vasco, Suárez quebrou um tabu próprio na última partida do Brasileirão, e finalmente marcou no Maracanã. Primeiro, o de empate, e depois, o gol que deu a vitória do tricolor gaúcho contra o Fluminense. Placar final, 3 a 2, de virada.

O uruguaio viveu Porto Alegre. Foi visto fazendo compras em supermercado, levando os filhos no parquinho do bairro, aproveitando a folga para conhecer Gramado, cidade turística da Serra Gaúcha. E por isso, ele postou em suas redes sociais que sentiria saudade.

Seu contrato, que era para acabar apenas no final de 2024, teve um fim precoce. Com muitas dores no joelho, ele não participou das partidas do Grêmio disputadas em campos sintéticos, como foi o caso de jogos contra Palmeiras, no Allianz Parque, e contra o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada. Além disso, provavelmente pesou o fato de o melhor jogador do mundo, Lionel Messi, o querer como companheiro no Inter Miami, dos Estados Unidos.

Luisito, como é carinhosamente chamado pelos torcedores, fez história em pouco tempo, sendo considerado o “craque da competição” pela emissora ESPN.

Resta aos torcedores agradecer, como fizeram aqueles que acompanharam a despedida do uruguaio direto do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. E quem sabe, daqui a alguns anos, um Suárez não volta a vestir a camisa do Grêmio? Durante essa passagem, o filho do craque, Benjamin, foi visto torcendo, vestiu as cores do tricolor, e ainda conquistou um campeonato na categoria sub-11.