Villarreal vence o Barcelona em jogaço com oito gols e duas viradas

ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, o Villarreal foi um visitante indigesto para o Barcelona e, em um jogo com duas viradas, venceu no Camp Nou por 5 a 3 .

O Villarreal abriu 2 a 0, com Gerard Moreno e Akhelmach, mas viu o Barcelona virar com gols de Gundogan, Pedri e Bailly (contra); no fim, Gonçalo Guedes, Sorloth e Morales garantiram o triunfo visitante

Nos acréscimos do segundo tempo, quando o jogo estava 3 a 3, o árbitro chegou a marcar um pênalti para o Barcelona, mas voltou atrás após revisão no VAR.

Com o resultado, o Barcelona ficou com 44 pontos, dez a menos que o líder Real Madrid, e ocupa a terceira colocação do Espanhol. O Villarreal, agora com 23 pontos, é o 14º.

O Barcelona volta a campo contra o Osasuna, na próxima quarta-feira (31), em jogo atrasado da 20ª rodada do Espanhol. Já o Villarreal volta a campo no dia 4 de fevereiro (domingo), quando recebe o Cádiz pela 23ª rodada da competição nacional.