Vidal é hospitalizado com infecção na véspera da final do Carioca

Arturo Vidal deve ser desfalque para o Flamengo na final do Campeonato Carioca, diante do Fluminense, neste domingo (9). O chileno deu entrada em um hospital apresentando edema, dores e infecção no cotovelo esquerdo.

Vidal chegou ao hospital na zona oeste do Rio de Janeiro no início da madrugada deste sábado, pouco antes de 1h. O chileno alegou ter iniciado o quadro de dores na região há 48 horas.

Há 24 horas, Vidal está sendo tratado com cefalexina, antibiótico utilizado para combater de trato respiratório, infecções na pele, nos ossos e no sistema urinário foi iniciado. A medicação, porém, não fez efeito. Vidal continuou tendo piora progressiva e, por isso, passou a noite no hospital.

A informação foi dada inicialmente pelo canal “Flazoeiro”. A reportagem apurou que ele continua no local e ficará por lá para seguir o tratamento. O jogador está acompanhado do médico Fernando Bassan, um dos integrantes do DM do Flamengo.

A situação preocupa, porque o jogador pode virar desfalque na final do Carioca amanhã. O Flamengo faz o segundo jogo da decisão diante do Fluminense no Maracanã. A ida foi com vitória por 2 a 0.