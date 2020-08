Vendedores dão dicas a Domènec Torrent, técnico do Flamengo

PUBLICIDADE

“Não mexe em time que está ganhando, meu querido”. É essa a dica que o vendedor de lanternas Augusto Maciel. O recado é para o novo técnico do Flamengo, Domènec Torrent. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019, além da Supercopa e do Campeonato Carioca deste ano, o rubro-negro começou mal o Brasileirão 2020: são duas derrotas e nenhum gol marcado em dois jogos, o que resultou na última colocação do torneio.

O último revés foi na quarta-feira (12) contra o Atlético-GO: 3×0 para o time goiano, fora os gols perdidos por Gabigol e a expulsão de Diego Alves. “A melhor coisa para você e para o Flamengo é continuar com o jogo do (Jorge) Jesus. Agora, se não quiser me escutar, aqui em São Cristóvão o que mais tem é variedade de lanterna para você”, falou o vendedor Augusto, ao jornal Extra.

Com “jogo do Jesus”, Augusto se refere ao antigo treinador do Flamengo, o português Jorge Jesus, comandante do time nos títulos descritos acima. Jesus deixou o Mengão rumo ao Benfica, de Portugal. A diretoria escolheu o espanhol Domènec Torrent para substituí-lo e, até agora, a mudança surtiu efeito negativo.

Hilário Chagas, torcedor do Flamengo e também vendedor de lanternas para carro, acredita que dois jogos não são suficientes para tirar conclusões sobre o trabalho de Domènec Torrent. Ele acredita na capacidade do novo técnico.

Troco dos adversários

A vida ensina que um dia é da caça, outro do caçador. Quem ano passado foi alvo de brincadeiras por parte dos torcedores do Flamengo, hoje pode dar o troco.

O vascaíno Leonardo Ribeiro, dono de uma loja de autopeças, fez questão de andar pela rua de seu estabelecimento com uma lanterna, indicando para baixo e tirando sarro dos rubro-negros.

— Só Jesus salva esse time do Flamengo. Mais ninguém. E agora eles (os rubro-negros) estão chateados, pois sabem que Jorge Jesus não vai voltar. Quem resolvia a parada era o treinador os juízes. Agora tá ruim para eles — disse Leonardo, reclamando até de arbitragem.

Para reverter o quadro ruim, o Flamengo vai a campo no próximo sábado (15), às 19h30, para enfrentar o Coritiba na capital paranaense.

