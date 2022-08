Vélez ganha de novo do Talleres e encara Flamengo na semifinal da Libertadores

Comandado por Cacique Medina, demitido do Internacional há pouco tempo, o Vélez Sarsfield volta às semifinais da Libertadores após 11 anos

O Vélez Sarsfield será o adversário do Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores. A classificação veio com nova vitória sobre o Talleres, nesta quarta-feira, desta vez fora de casa, com 1 a 0 em Córdoba – na ida havia feito 3 a 2 com gol do triunfo no minuto final.

Depois de dificultar bastante as ações no jogo de ida, o Talleres apostava muito no fator casa para reverter a desvantagem do confronto, mas pouco produziu e não conseguiu superar o defensivo Vélez.

Comandado por Cacique Medina, demitido do Internacional não faz muito tempo, o Vélez Sarsfield volta às semifinais da Libertadores após 11 anos. Faz o jogo de ida em casa e define no Maracanã contra o Flamengo, que teve melhor campanha.

O herói do equilibrado confronto no Estádio Mário Kempes foi Julian Fernandez, que foi às redes no fim da partida e fechou a vaga com 4 a 2 no agregado. A classificação do Vélez poderia ser mais tranquila, já que Lucas Pratto marcou logo com três minutos Mas o VAR anulou o gol por mão de Janson no início do lance.

Com Girotti isolado, o Talleres praticamente não criou até o intervalo. Voltou levando um susto com finalização de Bou. O jogo esquentou com entradas mais bruscas de ambos os lados e o Talleres acabou perdendo Girotti, sua esperança de gols, machucado. O visitante apenas fazia o tempo passar.

Em uma recuperação de bola aos 34 minutos, veio o golpe decisivo Perrone roubou e achou Janson, que serviu Fernández. O atacante não desperdiçou a oportunidade de ouro. O Talleres sentiu o golpe e, mesmo tentando reagir nos minutos finais, não encontrou mais forças e a festa acabou dos visitantes.

Estadão Conteúdo