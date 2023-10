VEC representa o DF no Brasileiro Feminino de Futebol 7

A equipe, que surgiu em 31 de outubro de 2022, em pouco tempo colhe os frutos do trabalho que vem sendo realizado

O Villa Esporte e Cultura (VEC) está confirmado entre os 14 clubes participantes do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol 7 de 2023. A competição, organizada pela Confederação de Futebol 7 do Brasil, será realizada de 2 a 5 de novembro, no Nacional Atlético Clube na capital paulista.

A equipe, que surgiu em 31 de outubro de 2022 como um braço do projeto social Villa Samaritana, organização sem fins lucrativos, em pouco tempo colhe os frutos do trabalho que vem sendo realizado no futebol e futsal feminino.

Idealizador e fundador do projeto, o publicitário Gustavo Simão disse que “naquele momento a gente não tinha a pretensão de ter um time que disputasse em alto nível o que temos conseguido viver, e agora já estaremos em São Paulo. Em um ano, muita coisa aconteceu, nosso time adulto, nós formatamos em fevereiro. ”

O VEC é treinado por Dinarte Durte, que já atuava no futsal da equipe desde a fundação e conquistou o vice-campeonato da Copa Planalto, em grama sintética, e da Copa Sobradinho, além do título da Liga Candanga. Recentemente, anunciou a chegada do treinador Tiago Santiago para reforçar o time nos treinos de Fut7. Com currículo vitorioso também no futsal, Tiago foi o responsável pela montagem e direção do Sobradinho no Campeonato Candango Feminino, trabalho que culminou com a classificação para a semifinal do torneio e conquista da vaga para o time disputar o Brasileiro Feminino da Série A3 em 2024. Em São Paulo, Dinarte é quem estará à frente da equipe.

O elenco conta com atletas jovens, que buscam a oportunidade de se destacar no esporte, e outras mais experientes, como Jajá, que já passou por São Paulo, Fortaleza e Foz Cataratas, entre outros times, e a multicampeã Tânia Maranhão, medalhista olímpica com a camisa da Seleção Brasileira, prata em Atenas 2004 e Pequim 2008, e bicampeão Pan-americana. Além delas, o VEC contará com o reforço de atletas que disputaram o Candangão Feminino, como Luyara e Luana, que atuaram pelo Cresspom.

Nesta quinta (26), o VEC conhecerá suas adversárias na primeira fase. O sorteio dos grupos da competição será realizado às 18h30. O time embarca para São Paulo no dia 30 de outubro, a viagem será em uma van fretada pelo clube, e ficará hospedado em Itaquaquecetuba-SP. O campeão do torneio garante vaga na Copa Libertadores da América na modalidade.