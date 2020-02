Vaza vídeo íntimo de McGregor com amante

PUBLICIDADE 

O lutador de UFC, Conor McGregor, terá que se explicar após mais uma polêmica. Um vídeo íntimo do lutador vazou nas redes sociais. Uma mulher, supostamente sua amante, aparece filmando Conor, que dormia ao lado dela.

Conor e sua esposa, Dee Devlin ainda não se pronunciaram sobre o caso.

UFC em Brasília

O UFC Brasília começa somente no dia 14 de março no Ginásio Nilson Nelson, mas alguns atletas já posaram para encaradas e falaram com a imprensa na manhã desta quarta-feira (12) no auditório do Estádio Nacional Mané Garrincha.

Figurando na luta principal do evento contra o norte-americano Kevin Lee pelos peso-leve (até 70,3 kg), Charles “do Bronx” Oliveira vem de seis vitória no Ultimate. Com 18 finalizações na carreira, o paulista espera retribuir o apoio dos fãs no dia do confronto.

“Estou treinando de tudo um pouco, tentando evoluir cada vez mais na luta em pé. Acho que essa luta é muito boa para mim, na minha parte de jiu-jitsu nem preciso falar muito. Venho evoluindo cada vez mais na parte da trocação. Se ele quiser colocar me jogar para baixo, que é o que eu acho que ele vai fazer com o wrestling dele, vou fazer o que sei de melhor que é o meu jiu-jitsu”, comenta o brasileiro, em 13º lugar no ranking dos leves. Leia a entrevista completa.