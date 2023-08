Vasco vence Atlético-MG em reencontro com a torcida no Maracanã

Primeiro tempo de alternância. O Vasco não deu espaço para o Galo respirar, pressionando desde o início

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O Vasco reencontrou sua torcida neste domingo (20) em grande estilo ao bater o Atlético-MG por 1 a 0 pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Serginho marcou o único gol da partida para o Vasco. O tento saiu aos 4 minutos do 1º tempo.

O resultado faz a equipe vascaína voltar a sonhar em respirar fora do Z4 passando a ocupar a 18ª posição com 16 pontos, já o Atlético cai para a 11ª com 27.

O Vasco pega o Palmeiras no dia 28 enquanto o Atlético encara o Santos no dia anterior. As partidas são válidas pela 21ª rodada do Brasileirão.

O jogo assinalou a tão aguardada volta da torcida às partidas da equipe. Desde junho, os torcedores estavam impossibilitados de comparecer aos jogos devido aos incidentes de violência que se sucederam à derrota contra o Goiás, na 11ª rodada.

O JOGO

Primeiro tempo de alternância. O Vasco não deu espaço para o Galo respirar, pressionando desde o início. Aos quatro minutos, Serginho marcou o gol de abertura, incendiando o Maracanã com a vibração dos torcedores. Até os 15 minutos, o Vasco manteve o controle do jogo, demonstrando um desempenho superior principalmente pelo lado esquerdo do campo. No entanto, a partir desse ponto, o Atlético conseguiu equilibrar as ações e logo assumiu o controle da partida, empurrando a equipe vascaína para trás, com Hulk jogando mais recuado em busca de oportunidades no jogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vasco se recupera no segundo tempo. Mesmo com o Atlético-MG mostrando mais controle do campo, o Vasco conseguiu voltar a pressionar pelo lado direito por meio de contra-ataques constantes, mas teve dificuldade nas finalizações diante de um temporal que caiu na cidade e falhas principalmente de Gabriel Pec.

GOL E LANCES IMPORTANTES

1 x 0. Lucas Piton desceu pela esquerda e cruzou para a área. Vegetti ganhou a disputa com Jemerson e desviou para o gol, exigindo uma linda defesa de Everson. No rebote, Serginho apareceu com oportunismo e empurrou para a rede.

Galo responde. Em bela jogada pela esquerda. Battaglia tomou a bola de Paulinho. Igor Gomes deixou Arana em condições de ir à linha de fundo e cruzou no segundo poste para Hulk tentar o peixinho de cabeça, mas a bola foi para fora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No travessão. O Vasco quase conseguiu amplia a vantagem no Maracanã ainda aos 12′ em jogada pela esquerda de Lucas Piton cruzando para o meio da área e Vegetti cabeceando firme e acertando o travessão.

Vasco muda a tática. Após explorar o lado esquerdo à exaustão, o Vasco começou a criar lances pela direita com inversões de bola. A primeira foi com Robson Bambu chegando por ali e cruzando para a área, mas sem sucesso e mandando direto pela linha de fundo.

Galo melhora. O Atlético-MG reorganiza sua marcação antes do final da primeira etapa, ajeita seu posicionamento em campo e já não sofre tanto com os avanços e mantém a pressão com Igor Gomes sempre roubando a bola e trabalhando em velocidade com Otávio e Hulk.

Começa mal. O Atlético-MG perdeu uma chance incrível para igualar o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo após passe açucarado de Paulinho para Hulk que livre, dentro da área, encheu o pé e mandou a bola em cima de Léo Jardim, que mandou pela linha de fundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Calma, Pec! Após uma falha na defesa do Atlético, com Lemos se atrapalhando, Gabriel Pec encontrou-se em uma situação de um contra um com Everson, porém desperdiçou a oportunidade ao chutar para fora. A camisa do atacante do Vasco foi puxada e ele chegou a reclamar com Bráulio da Silva Machado, mas o jogo seguiu!

Gabriel Dias sofre lesão. O lateral, que ficou afastado dos gramados por um longo período após sofrer uma cirurgia no joelho, sentiu uma lesão muscular, desabou no campo e pediu para ser substituído pouco tempo depois de entrar em campo no lugar de Robson Bambu.

Vasco quase mata o jogo. Em contra-ataque do Vasco em que estavam 4 contra 2, Rossi não conseguiu concluir a jogada. Depois, Praxedes chega, mas sofre a falta de Otávio, após chapéu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vasco 1 x 0 Atlético-MG

VASCO

Léo Jardim, Robson Bambu (Gabriel Dias) (Maicon), Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Gabriel Pec, Serginho (Rossi) e Vegetti (Sebastián Ferreira). Técnico: Ramón Díaz.

ATLÉTICO-MG

Everson, Saravia (Pedrinho), Mauricio Lemos, Jemerson, Guilherme Arana, Otávio, Battaglia, (Patrick), Edenílson, Igor Gomes ( Vargas), Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Juiz: Bráulio da Silva Machado

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Kleber Lucio Gil

Cartões amarelos: Paulinho, Praxedes, Serginho e Léo (VAS); Battaglia, Jemerson, Saravia (CAM)

Gols: Serginho (VAS) aos 4min do 1T