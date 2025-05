Vasco vence após 18 pênaltis, drama e vai às oitavas da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Vasco venceu o Operário nos pênaltis por 7 a 6 após empate no tempo normal nesta terça-feira (20) por 1 a 1, em confronto pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com empate por 1 a 1 no primeiro jogo, em Ponta Grossa-PR, os cariocas se classificaram nas penalidades para a próxima fase.

Nos pênaltis, Vegetti, Tchê Tchê, Piton, Matheus Carvalho, Adson, Hugo Moura e Loide marcaram pelo Vasco e Alano, Boschilia, Rodrigues, Ademilson, Índio e Cristiano pelo Operário – João Victor e Paulo Henrique desperdiçaram pelos donos da casa, enquanto Neto Paraíba e Thales perderam as chances pelos paranaenses.

Os gols em tempo normal foram marcados por Rayan, pelo Vasco, e Ademílson, pelo Operário. O Vasco foi o primeiro classificado para as oitavas da competição, e vai conhecer seu adversário após sorteio, ainda sem data definida. As oitavas estão previstas para acontecer em 30 de julho e 6 de agosto.

O elenco carioca volta a campo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Fluminense, pelo Brasileirão. O Operário visita o Amazonas pela Série B no dia seguinte, ao mesmo horário.



COMO FORAM AS PENALIDADES

Vegetti bateu o primeiro e converteu. Alano finalizou o segundo e, mesmo com toque de Léo Jardim, colocou no fundo das redes.



Tchê Tchê ampliou para o Vasco, batendo na direita de Elias, enquanto Neto Paraíba parou no paredão do Gigante da Colina. Em seguida, Piton chutou no cantinho e fez 3 a 1.

Boschilia converteu pelo Operário e diminuiu, e João Victor, zagueiro do Vasco, desperdiçou em boa defesa de Elias. Rodrigues empatou o embate novamente pelos paranaenses.

Matheus Carvalho chutou bem em finalização que passou embaixo de Elias, e Ademilson empatou em 4 a 4 para finalizar a primeira etapa dos pênaltis. Adson marcou um golaço no ângulo direito do goleiro do Operário.

Índio colocou o Operário no jogo novamente, com chute no cantinho direito de Léo Jardim, enquanto Hugo Moura converteu finalizando forte no mesmo lado.

Cristiano marcou de cavadinha e empatou de novo, e viu Paulo Henrique bater no meio e Elias defender a cobrança. Thales finalizou forte, mas Léo Jardim salvou e não conseguiu a classificação.

Loide finalizou e marcou, e viu Léo Jardim agarrar a terceira e classificar o Vasco.