Vasco hasteará bandeira no CT, com inauguração prevista para setembro

Rio de Janeiro, RJ

O centro de treinamento do Vasco em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, se torna cada vez mais uma realidade Neste sábado (8), às 15h, o clube fará uma cerimônia de hasteamento da bandeira que contará com integrantes da diretoria, comissão técnica e do elenco. O evento terá a transmissão ao vivo da VascoTV no Youtube.

O time cruz-maltino projetava, inicialmente, inaugurar o local próximo do aniversário de 121 anos, dia 21 de agosto, mas o cronograma sofreu um pequeno atraso e a ideia agora é que as obras fiquem prontas na primeira quinzena de setembro.

Estão superadas as etapas de serviços preliminares e aterramento do terreno, bem como a construção dos muros e a preparação dos dois campos para o recebimento dos gramados.

“Cada passo que damos em direção ao sonho do Centro de Treinamento próprio é motivo de comemoração. Começamos lá atrás, no esforço para conseguir o terreno, e depois preparando a plataforma que possibilitou ao torcedor contribuir para tirar o CT do papel. Hastear nosso pavilhão por lá tem um significado grande”, comentou o presidente Alexandre Campello.

Grande parte do projeto foi financiado pelo próprio torcedor através de uma campanha de vaquinha online (crowdfunding) iniciado há quase um ano, no dia 22 de agosto de 2019. No total, os vascaínos já doaram mais de R$ 4,3 milhões.

Além disso, patrocinadores -como o banco BMG- cederam R$ 1,5 milhão. Segundo o clube, ainda se projeta uma despesa de R$ 1 milhão para concluir as obras.

As informações são da FolhaPress

