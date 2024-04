Vasco acerta com diretor do Cruzeiro para o lugar de Alexandre Mattos

BRUNO BRAZ

(UOL/FOLHAPRESS)

O Vasco acertou a contratação do diretor-executivo de futebol Pedro Martins, do Cruzeiro, para o lugar de Alexandre Mattos, demitido pelo SAF em 21 de março.



Já há um acordo entre as partes e resta apenas a assinatura de contrato. A informação inicial foi dada pelo jornalista André Rizek, da TV Globo.



Martins, de 36 anos, estava no Cruzeiro desde janeiro de 2022. Formado em administração e com MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, o executivo trabalhou como diretor de futebol na Ferroviária, em 2017, 2018 e 2020; foi Gestor do Departamento de Informação no Athletico-PR, entre 2013 e 2017; e foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).



O Vasco avaliou que ele tem uma visão estruturada de planejamento e responsabilidade financeira, e que conduziu sua carreira com foco no desenvolvimentos de projetos esportivos sustentáveis e integrados, como no Athletico-PR.



A SAF do Vasco priorizou um perfil mais discreto, diferentemente da opção anterior, com Alexandre Mattos.



O Cruzmaltino pesquisou sobre sua relação com elencos. O feedback foi positivo quanto à uma relação harmoniosa com os grupos de jogadores que trabalhou.



O domínio da língua inglesa também foi um ponto que pesou. A SAF do Vasco é administrada pela holding norte-americana 777 Partners, com sede em Miami (EUA).