Valendo vaga na semi da Copa do Brasil, Athletico recebe o Flamengo

Na noite desta quarta-feira (17), a bola rola na Arena da Baixada. O Athletico Paranaense recebe o Flamengo às 21h30, em jogo válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida pela Globo e SporTV.

Há três semanas, quando as equipes se encontraram pelo jogo de ida, um empate sem gols no Maracanã. Por isso, quem vencer hoje se classifica. Outra igualdade no placar leva a disputa da vaga na semifinal para os pênaltis. Quem passar, enfrenta o vencedor do confronto entre São Paulo e América-MG na próxima fase.

No último domingo, as equipes se encontraram pelo Brasileirão, quando ambas entraram no campo do Maracanã com um time reserva. Melhor para os mandantes, que abriu o placar na segunda etapa e não parou: 5×0.

Athletico Paranaense

O Furacão busca seguir com sua sequência invicta em casa, onde não perde há quatro meses. Sob o comando de Felipão, já são nove vitórias e quatro empates nos 13 jogos disputados na Arena da Baixada. Além da Copa do Brasil, a equipe segue viva na Libertadores após vencer o Estudiantes na Argentina e garantir a vaga na semifinal.

No Brasileirão, apesar da última derrota, a equipe segue bem posicionada, em 5º. Para o jogo de hoje, Felipão deve manter a equipe base e promover a entrada de Pablo e Terans. Orejuela e Vítor Roque estão fora por já terem jogado a competição por outra equipe. Alex Santana não foi inscrito, e Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino estão no DM.

Flamengo

Além de ter goleado o adversário de hoje no último domingo, o Flamengo também está vivo na Libertadores e alcançou a vice-liderança do Brasileirão. Sob o comando de Dorival Júnior, foram 13 vitórias, um empate e uma derrota nas últimas 15 partidas.

Do time considerado titular, apenas Santos e Fabrício Bruno começaram o jogo do Brasileirão – e o zagueiro marcou dois gols -, então a equipe está descansada. David Luiz foi expulso no jogo de ida e Thiago Maia levou o terceiro amarelo, então cumprirão suspensão. Rodrigo Caio e Bruno Henrique ainda estão no DF, e Diego Alves está em fase final de condicionamento.

Ficha técnica

Athletico x Flamengo

Arena da Baixada, Curitiba-PR – 17/08/2022, às 21h30 – jogo de volta das quartas da Copa do Brasil

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Neuza Ines Back (FIFA-SP)

Quarto árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)