Valendo o acesso à Série A, Cruzeiro recebe o Vasco

O jogo de hoje, válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão, pode garantir o acesso do Cruzeiro à Série A do Brasileirão. A Raposa recebe o Vasco no Mineirão, a partir das 21h, com transmissão do SporTV e Premiere.

Depois de três temporadas na Série B, o Cruzeiro é líder com folga da competição, com 65 pontos – 12 a mais que o vice, Grêmio. Em caso de vitória hoje, a equipe mineira garante matematicamente o acesso à Primeira Divisão de 2023.

O técnico Paulo Pezzolano disse que a confirmação do acesso é o grande objetivo da temporada: “Sim, será um dia importante quando alcançarmos o acesso matemático. Isto porque fechamos o objetivo mais importante que tínhamos no ano”.

Porém, para o jogo de hoje, ele terá dois desfalques no time titular. Jajá sofreu uma lesão na coxa esquerda e Matheus Bidu foi liberado para tratar de questões particulares.

Já o Vasco voltou a vencer na última rodada, contra o Náutico, e chega para o jogo de hoje buscando aumentar a vantagem frente ao Londrina, que é de 3 pontos.