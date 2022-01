URGENTE: Messi testa positivo para a covid (PSG)

No dia 19 de dezembro, Messi não participou de uma partida da Copa da França pelo PSG, cujo próximo jogo pela Ligue 1 é dia nove

O craque argentino do Paris Saint-Germain Lionel Messi está entre os quatro jogadores do elenco do PSG que testaram positivo para o coronavírus, anunciou neste domingo (2) o clube.

Messi, o lateral Juan Bernat, o goleiro Sergio Rico e o meio-campista Nathan Bitumazala (ambos reservas) “cumprem atualmente o isolamento e estão sujeitos ao protocolo de saúde adequado”, informou o clube.

No dia 19 de dezembro, Messi não participou de uma partida da Copa da França pelo PSG, cujo próximo jogo pela Ligue 1 está marcado para 9 de janeiro.

Quatro jogadores do Paris Saint-Germain (PSG) testaram positivo para a covid-19 antes da retomada dos treinos, anunciou o clube neste sábado (1), sem revelar suas identidades.

“Os testes realizados durante o intervalo de inverno e antes da volta dos treinos revelaram quatro jogadores positivos para a covid-19 e um positivo na equipe técnica. As pessoas afetadas seguem os protocolos da covid em vigor”, detalhou o clube em um comunicado.

O PSG tinha confirmado mais cedo a presença de seu astro, Kylian Mbappé, e seus colegas, Marco Verratti, Keylor Navas e Presnel Kimpembe na volta aos treinos deste sábado, dois dias antes do jogo pelas eliminatórias da Copa da França contra o Vannes, da quarta divisão.

Os jogadores sul-americanos, como o sete vezes ganhador da Bola de Ouro, Lionel Messi, ou o capitão Marquinhos, terão um dia extra de descanso.

No entanto, o técnico da equipe, Mauricio Pochettino, no descartava fazê-los jogar contra o Vannes na segunda-feira, desde que seus testes deem negativo.

Por sua vez, Achraf Hakimi, Idrissa Gueye e Abdou Diallo, os internacionais do PSG convocados por seus países para disputar a Copa da África de Nações (de 9 de janeiro a 6 de fevereiro), não estarão disponíveis para a partida de segunda.

