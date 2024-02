Último dia de julgamento terá declaração de Daniel Alves e análise de provas

O terceiro e último dia do julgamento de Daniel Alves, nesta quarta-feira (7), terá como ponto principal o depoimento do jogador.

THIAGO ARANTES E TALYTA VESPA

(UOL/FOLHAPRESS)

O terceiro e último dia do julgamento de Daniel Alves, nesta quarta-feira (7), terá como ponto principal o depoimento do jogador. Antes, serão ouvidos profissionais responsáveis por análises clínicas e coletas de provas do caso.

Daniel Alves será o último a prestar depoimento, a pedido de sua defesa. A mesa de juízes aceitou o pedido porque entendeu que deixar o brasileiro para o fim faria sentido, já que ele fará sua declaração ciente de todas as provas e depoimentos.

O terceiro dia de julgamento será dedicado à apresentação e análise de provas de diferentes tipos. A lista de depoimentos inclui médicos forenses, especialistas em medicina legal, integrantes da polícia científica, papiloscopistas e psiquiatras que trabalharam no caso.

Também foram convocados para depor dois psiquiatras contratados pela defesa de Daniel Alves. O intuito é contradizer os laudos sobre a saúde mental da denunciante.

A sentença não acontecerá nesta quarta-feira. A previsão é que o resultado da audiência seja divulgado em dez dias.

NOVA VERSÃO

Em seu depoimento, Daniel Alves deve apresentar uma nova versão dos fatos ocorridos em 30 de dezembro de 2022, na discoteca Sutton, em Barcelona.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo apurou o UOL, ele alegará que não se lembra de detalhes daquela noite porque estava embriagado. A versão da embriaguez será a quinta apresentada por Daniel Alves ao longo do processo.

Primeiro, em vídeo enviado a um programa de TV, ele disse que não conhecia a mulher. Depois, no depoimento dado à Justiça em 20 de janeiro, afirmou que ele havia estado no banheiro com ela, mas nada havia acontecido; no mesmo dia, o brasileiro disse que a mulher havia feito sexo oral nele.

Por fim, em 17 de abril, em um segundo depoimento solicitado pelo próprio Daniel foi dada a quarta versão, de sexo com penetração e consentimento.