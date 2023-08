Torcida do São Paulo faz festa no Morumbi e quebra vidros de ônibus do Corinthians

Desde as 16h já haviam são-paulinos cantando, tomando cerveja e comendo o tradicional lanche de pernil nas cercanias do Morumbi

Uma festa como não se via há muito tempo precedeu o clássico que vai decidir o primeiro finalista da Copa do Brasil de 2023. Milhares de torcedores do São Paulo lotaram os arredores do portão principal do Morumbi antes do duelo com o Corinthians nesta quarta-feira. A bola rola às 19h30.

Desde as 16h já haviam são-paulinos cantando, tomando cerveja e comendo o tradicional lanche de pernil nas cercanias do Morumbi. À medida que o horário do jogo foi se aproximando, mais torcedores começaram a chegar e decoraram de vermelho, preto e branco a praça Roberto Gomes Pedrosa.

A Polícia Militar, com o apoio da Tropa de Choque, fez um cerco com barras de ferro para isolar os torcedores antes de os ônibus com as delegações dos dois times chegarem. Não houve registro de briga ou confusão.

Enquanto as equipes não chegavam, os são-paulinos fizeram festa com cantoria, rojões, bandeiras e faixas. Uma delas, colocada também nas arquibancadas do estádio, foi elaborada pela Independente, principal organizada ligada ao clube, para provocar o Corinthians. “2007 foi lindo, nós campeões e vocês caindo”, estava escrito na faixa, em alusão ao título brasileiro do time tricolor e o rebaixamento à Série B da equipe alvinegra

A torcida só arrefeceu o coro em razão do atraso da chegada do ônibus com comissão técnica e atletas do São Paulo. Era esperado que ele aparecesse às 17h30, duas horas antes de a bola começar a rolar.

O ônibus, porém, surgiu na Praça Roberto Gomes Pedrosa às 17h56, o que fez a torcida voltou a cantar, balançar as bandeiras de mastro e retornar com o foguetório e os sinalizadores.

Só foi possível avistar o ônibus do São Paulo no momento em que ele estava próximo do portão 1 do estádio, já que a fumaça provocada pelos sinalizadores dificultava a visão. Pouco se ouvia também, naquele momento, graças aos rojões.

Os atletas e a comissão técnica entraram no Morumbi às 18h58 sob o som da torcida são-paulina, que espera ver o time ganhar o título inédito da Copa do Brasil.

Confiantes, os são-paulinos lotam o Morumbi, que deve registrar seu maior público no ano. São esperados mais de 60 mil torcedores, todos do time anfitrião, já que continua em vigor a medida que determina torcida única em clássicos paulistas.

Caso consiga um público maior do que 60 mil pessoas na partida desta quarta-feira, essa será a primeira vez que o estádio do Morumbi terá uma presença de torcida tão grande desde a primeira partida da final do paulista de 2022 contra o Palmeiras, quando 60.338 torcedores estiveram nas arquibancadas.

ATRASO E VIDROS QUEBRADOS

Muito atrasado, o ônibus transportando os atletas e a comissão técnica do Corinthians chegou ao estádio às 18h35, portanto, a menos de uma hora para o início da partida. Ao menos dois vidros do veículo foram quebrados por são-paulinos, que arremessaram garrafas e pedras. Parte da lataria do automóvel também foi danificada. Nenhum jogador se machucou, mas o presidente Duílio Monteiro Alves e o técnico Vanderlei Luxemburgo se revoltaram com o ataque ao ônibus.

“A decisão é resolvida dentro do campo. Tem que acabar esse negócio de quebrar ônibus, quebraram as janelas do nosso ônibus. Isso resolve alguma coisa? Não resolve. Tem que acabar com isso”, reclamou Luxemburgo.

