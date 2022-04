Torcida do Liverpool canta ‘You’ll Never Walk Alone’ em homenagem a Cristiano Ronaldo

Eles cantaram “You’ll Never Walk Alone” (Você Nunca Andará Sozinho), tradicional canto da torcida, em solidariedade ao português

Os torcedores do Liverpool homenagearam Cristiano Ronaldo, nesta terça-feira (19), no jogo contra o Manchester United, aos sete minutos do primeiro tempo, em Anfield, pelo Campeonato Inglês. O camisa 7 do do Manchester é desfalque no clássico desta tarde devido à morte de seu filho.

Quando o cronômetro apontou 7 minutos, os torcedores dos Liverpool se levantaram e aplaudiram. Na sequência, cantaram “You’ll Never Walk Alone” (Você Nunca Andará Sozinho, em tradução livre do inglês), tradicional canto da torcida, em solidariedade ao português.

Veja o vídeo:

En el Liverpool – Manchester United, al minuto 7 la afición local le canta el "You'll Never Walk Alone" a Cristiano Ronaldo después de lo ocurrido ayer.



La mejor afición del mundo.

Por si quedaba dudapic.twitter.com/SZIa4M9hUM — Mr. Bojangles (@alfunks) April 19, 2022

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez informaram nesta segunda-feira (18) que um de seus filhos gêmeos havia falecido. O episódio gerou uma onda de comoção no mundo da bola.

Nesta terça-feira, o Manchester United informou que Cristiano Ronaldo não seria relacionado para o jogo contra o Liverpool.