Com golaço de Zaracho, Atlético-MG bate o Athletico-PR e encosta na liderança

Lohanna Lima

Belo Horizonte, MG

O Atlético-MG foi à Arena da Baixada e conseguiu manter o bom retrospecto contra o Athletico-PR na casa do adversário. O time mineiro derrotou o clube paranaense, por 1 a 0, com um golaço de Zaracho, neste domingo (17). O time de Tony Mohamed venceu a segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro e voltou a encostar na liderança da competição.

Com o resultado, o Atlético chegou aos seis pontos, atrás do Corinthians que lidera o campeonato devido ao saldo de gols. Já o Athletico-PR amargou a segunda derrota seguida e é o lanterna do Brasileiro.

Antes de voltar a pensar no Campeonato Brasileiro, as duas equipes têm compromisso pela Copa do Brasil. Os dois times farão suas estreias na competição, no jogo de ida da terceira fase. O Athletico-PR enfrenta o Tocantinópolis, na quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), em Tocantins. No mesmo dia e horário, o clube mineiro receberá o Brasiliense.

As duas equipes se movimentaram bastante, mas a única finalização certa no gol ocorreu na reta final da etapa com o Atlético. Antes, no entanto, o clube de Minas Gerais começou assustando com Rubens, que cabeceou por cima do travessão logo aos quatro minutos de jogo. Aos 17, Vitnho recebeu de Orejuela e cabeceou para fora. A melhor chance foi aos 43, quando Rubens cruzou rasteiro da esquerda e Nacho Fernandez finalizou de letra. Atento, o goleiro Bento faz a defesa.

Na segunda etapa, as duas equipes voltaram dispostas a buscar o ataque assim como no primeiro tempo.

Logo no primeiro minuto, Terans bateu cruzado e a bola foi para fora. Aos quatro, Zaracho marcou um verdadeiro golaço. Ele recebeu dentro da área e bateu colocado no ângulo do goleiro Bento. O Atlético passou a dominar as ações e exigiu uma bela defesa de Bento, aos 11 minutos. O atacante cabeceou buscando o ângulo e o goleiro espalmou. Aos 20, Cuello cruzou para Terans que passou da bola. Aos 33, Pablo cobrou falta em cima do goleiro Everson. A equipe paranaense seguiu tentando, mas não o suficiente para empatar o jogo.

O Atlético conseguiu manter o bom retrospecto recente que tem na Arena da Baixada. Nos últimos oito jogos, o time mineiro soma seis vitórias, um empate e uma derrota. O último revés no estádio foi em 2019, por 1 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contando com o jogo deste domingo, o clube mineiro soma quatro vitórias nas últimas quatro visitas ao Athletico-PR.

A partida entre Athletico e Atlético marcou a estreia das transmissões do clube paranaense como mandante no canal do streamer Casimiro Miguel. A plataforma transmitirá os 19 jogos da equipe paranaense em casa no Campeonato Brasileiro, já que o Athletico-PR era o único dos 20 clubes da Série

A que não havia entrado em acordo pelos direitos de TV fechada e pay-per-view.

ATHLETICO-PR

Bento, Orejuela (Vitor Roque), Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner; Hugo Moura, Bryan García (Cuello), David Terans (Marlos); Vitinho (Léo Citadini), Canobbio e Marcelo Cirino (Pablo,). T.: Fábio Carille

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Rubens (Calebe) , Zaracho (Otávio) e Nacho (Jair); Ademir (Savarino) e Sasha (Eduardo Vargas). T.: Tony Mohamed.

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Fabrício Villarinho da Silva (GO) e Bruno Raohael Pires (GO)

VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões: Hugo Moura e Pablo (ATH); Nacho Fernandez e Ademir (ATL)

Gol: Zaracho (ATL), aos quatro minutos do segundo tempo