Brasil vence Argentina em final com gol de Endrick e briga generalizada

Na tarde desta segunda-feira (18), a seleção brasileira sub-17 superou a Argentina por 2 a 1 e foi campeã da 49ª edição do Torneio de Montaigu, na França. Com o resultado, o Brasil conquistou o bicampeonato da competição depois de 38 anos do primeiro título. Após o apito final, ainda aconteceu uma confusão generalizada em campo entre os jogadores.

Os gols do escrete canarinho foram marcados pela dupla de atacantes palmeirenses Endrick e Luis Guilherme. O camisa 9 do Brasil abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, a Argentina chegou ao empate aos 12 com gol de bicicleta de Ruperto, e Luis Guilherme selou a vitória brasileira, de pênalti, aos 40 do primeiro tempo.

Essa foi a décima participação da seleção no Torneio de Montaigu. A equipe comandada pelo técnico Phelipe Leal chegou à final após terminar a fase de grupos na frente de Holanda, Inglaterra e México.

Mal deu tempo dos jogadores se ambientarem na decisão e o Brasil já estava à frente graças ao oportunismo de Endrick antes mesmo da partida completar dois minutos. No entanto, apesar de ter tido chance para ampliar o placar logo depois, a vantagem brasileira durou apenas cerca de dez minutos, com a Argentina empatando com um belo gol de bicicleta.

A partir de então, o duelo ficou equilibrado e ambas as equipes apostavam bastante em lances de velocidade pelos flancos. Foi assim que, aos 40 minutos, o Brasil construiu a jogada que resultou no segundo gol. Após uma rápida tabela em um contra-ataque, Endrick invadiu a área argentina e foi derrubado.

Seu companheiro de Palmeiras, Luis Guilherme, assumiu a responsabilidade da cobrança. Ele bateu seguro no canto esquerdo do gol para colocar a seleção novamente na vantagem antes do final do primeiro tempo. Na segunda etapa, ambas as equipes mantiveram a estratégia e levaram perigo ao gol adversário.

O Brasil quase chegou ao terceiro após um rebote na pequena área cedido pelo goleiro Díaz. No entanto, a bola bateu na trave e saiu. Já os adversários também tiveram suas oportunidades, mas não conseguiram furar novamente a defesa brasileira. Com o resultado, o Brasil terminou invicto e com o melhor ataque do torneio, com 11 gols marcados em quatro jogos.

Após o apito final, jogadores de Brasil e Argentina incorporaram a rivalidade histórica entre as seleções e se estranharam em campo. Enquanto alguns brasileiros comemoravam a conquista, outros se desentendiam com os argentinos.

Um princípio de confusão se formou no meio de campo e parecia controlado até que um jogador da Argentina agrediu um brasileiro. Os jogadores das equipes sub-17 se aglomeraram, mas membros das comissões técnicas conseguiram separar a briga antes que ela se desenrolasse mais.

A Argentina defendia na partida o título da última edição do torneio, disputado em 2019. Antes de enfrentar o Brasil, a seleção argentina tinha sofrido apenas um gol na competição.