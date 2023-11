Torcida do Boca se frustra sem telão e vaga pelo Rio em busca de ver final

O espaço está abrigando ônibus e motorhomes dos torcedores do Boca Juniors, e há somente banheiros em formatos de contêineres, com privada, pia e chuveiros

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Torcedores do Boca Juniors que estão sem ingresso da final da Libertadores, contra o Fluminense, se mostram revoltados com o fato de não disponibilizarem telões na cidade para que acompanhem a partida.

A Prefeitura do Rio de Janeiro separou o Terreirão do Samba, no Centro (RJ), para os xeneizes que estão sem hospedagem na cidade. No entanto, não há telões no local, algo que revoltou os argentinos que ali estão, embora isso não tenha sido prometido pelo prefeito Eduardo Paes.

O espaço está abrigando ônibus e motorhomes dos torcedores do Boca Juniors, e há somente banheiros em formatos de contêineres, com privada, pia e chuveiros. Não há qualquer tipo de entretenimento ou serviço de alimentos aos estrangeiros.

“É muito ruim como os brasileiros nos tratam. Não são capazes de colocar um telão aqui. Sabem que vem muita gente sem ingresso. Supostamente, a AFA (Associação de Futebol Argentino) iria colocar um telão, e tampouco colocou também por conta das autoridades do Brasil. Realmente está tudo muito mal nas pessoas do Brasil”, disse um torcedor do Boca que estava no Sambódromo, complementando ao UOL com uma ameaça:

“Da mesma maneira, quando recebermos sua gente [brasileiros], tiverem viagem de equipes brasileiras, vamos receber pior. Como não se põe um telão para nós? Um desastre! A Conmebol não pode permitir nunca mais uma final aqui”, disse um torcedor do Boca no Sambódromo.

Uma jovem que estava no mesmo grupo falou sobre a preocupação de não ter para onde ir com o clima de insegurança na cidade:

“Não há segurança necessária para os torcedores do Boca assistirem em um bar, em uma praça, sambódromo. Não há condições nenhumas. As pessoas que estão aqui, estão discutindo para onde irmos”, disse a torcedora.

A Fan Fest da Conmebol, em Copacabana, se encerrou na sexta (3) e também não transmitirá a partida.

Há milhares de torcedores do Boca Juniors sem ingresso para a final e eles têm conversado entre eles para achar um local para acompanhar o jogo. Muitos estão indo em direção ao Maracanã mesmo sem entrada.

Um policial militar que trabalha na segurança do sambódromo garantiu que nenhum telão será disponibilizado, e demonstrou preocupação.

Em contrapartida, a Prefeitura do Rio disponibilizou um telão para os torcedores do Fluminense sem ingresso na Cinelândia, no Centro (RJ). O local abriu às 14h.

A região é próxima do sambódromo, o que tem deixado os policiais em alerta.

Os torcedores do Boca Juniors estão impedidos de assistir a partida na Cinelândia.