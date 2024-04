Torcedores do Cruzeiro se revoltam e queimam imagem de Ronaldo

SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

Revoltados com o momento do Cruzeiro, torcedores queimaram um bandeirão com a imagem de Ronaldo Fenômeno, dono da SAF, após o empate por 3 a 3 contra o Alianza Petrolera, da Colômbia, na Sul-Americana.

Após o jogo no Mineirão, cerca de sete torcedores do time mineiro expressaram revolta com o momento da equipe. Em campo, o Cruzeiro abriu 3 a 0 e levou o empate.

Com o bandeirão estendido na rua, os torcedores queimaram a imagem do dono da SAF do Cruzeiro. Alguns dos membros da torcida estavam com o rosto coberto.

A bandeira em homenagem a Ronaldo estreou em 2022, quando a Raposa retornou à elite do Brasileirão.

A imagem usada era do ex-atacante em ação pelo Cruzeiro nos anos 1990.